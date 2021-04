Do Česka se v noci vrátí mrazy. Mohou způsobit škody v zemědělství

Po celém Česku může od sobotní do úterní noci mrznout. Teploty mohou klesnout až k minus čtyřem stupňům celsia, a to i v nižších polohách do 600 metrů. Meteorologové z Českého hydrometeorologické ústavu (ČHMÚ) ve výstraze varují, že mráz může poškodit vinnou révu, zeleninu a kvetoucí ovocné stromy.