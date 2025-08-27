Před příchodem studené fronty ve čtvrtek vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. Nejvyšší odpolední teploty proto v Polabí, Poohří, části jižních Čech a na jižní a střední Moravě mohou vystoupat nad 31 stupňů Celsia. Lidem meteorologové doporučují více pít neslazené nealkoholické nápoje a omezit tělesnou zátěž, aby se tak zamezilo případné dehydrataci. Výstraha na vysoké teploty platí na většině území republiky.
Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia
„Současně se na východě Moravy a ve Slezsku a severovýchodě Českomoravské vrchoviny ve čtvrtek před polednem rozfouká vítr místy v nárazech kolem 65 kilometrů v hodině, který bude foukat až do večera,“ uvádí ČHMÚ. Vítr může lámat větve stromů a způsobit i menší škody na budovách, upozorňuje ústav.
Vzhledem k déle trvajícímu období bez deště a očekávané kombinaci vysokých teplot a nárazového větru, vzroste ve čtvrtek na Moravě a ve Slezsku nebezpečí vzniku a šíření požárů. Riziko klesne během noci na pátek, kdy vítr zeslábne a později v pátek dorazí srážky.
Občasný déšť nebo přeháňky očekávají meteorologové i v sobotu, kdy bude srážek od západu postupně ubývat. V neděli by už mělo být jasno až polojasno, s denními maximy mezi 23 až 28 stupni Celsia.
Kvůli zvýšenému riziku požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.