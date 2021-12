Meteorologové rozšířili výstrahu před ledovkou. Vyšší stupeň je ve třech krajích

Do dnešní 16. hodiny platí výstraha v Jihočeském a Ústeckém kraji. Do středeční půlnoci je výstraha rozšířená o Prahu a Středočeský, Plzeňský, Karlovarský nebo Liberecký kraj.

Druhý, vysoký stupeň nebezpečí pak hrozí od úterní 16. hodiny do půlnoci následujícího dne v Jihočeském a Ústeckém kraji a na Vysočině.

„Hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven,“ varují meteorologové.

Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství a jezdit se zvýšenou opatrností. Zároveň by také měli počítat s prodloužením doby jízdy.

Od dnešní šestnácté hodiny do zítřejší sedmé ranní by se měli mít na pozoru zejména občané Královéhradeckého a Pardubického kraje, od středeční půlnoci do sedmé hodiny ranní Vysočina.

Od středeční půlnoci do poledne stejného dne se pak výstraha vztahuje na Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj.