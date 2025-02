V osmi krajích platí výstraha před ledovkou, sever Čech zasype sníh

11:34

Výstrahu před vznikem ledovky rozšířili meteorologové také o varování před intenzívním sněžením. To zasáhne především severozápadní část Česka, kde připadne do zítřejšího večera až 15 centimetrů sněhu. Tvorba ledovky hrozí od středečního poledne do čtvrtka pro jihozápad Čech, Vysočinu, jih Moravy a nově i na části Karlovarského kraje, Středočeského kraje a Prahu.