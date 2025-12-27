Meteorologové varují před mrznoucím deštěm. Riziko platí hlavně na severu Čech

Ledovka by ve večerních hodinách mohla zasáhnout především Českou Lípu, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnici, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald a Železný Brod v Libereckém kraji. V Ústeckém kraji platí nízký stupeň nebezpečí pro Bílinu, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf.
Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje
ČHMÚ varuje řidiče před možnými problémy v dopravě, zvýšenou nehodovostí i prodloužením času jízdy. Pěší pak upozorňuje na riziko možných úrazů po uklouznutí. Na pozoru by se podle meteorologů měli mít především starší lidé. A také ti se sníženou pohyblivostí.