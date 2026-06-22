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Bouřky a kroupy dnes hrozí v celé zemi kromě dvou krajů, varují meteorologové

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  13:13

Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Odpoledne a večer hrozí Česku silné bouřky s lijáky a kroupami v průměru až dvoucentimetrovými, varují meteorologové. Výstraha platí pro celou zemi vyjma dvou krajů - Libereckého a Vysočiny. Teploty nad třiceti stupni Celsia však budou pokračovat až do konce týdne.

Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celé pondělní odpoledne a večer až do 22 hodin. Ojediněle se podle nich vyskytnou silné bouřky s intenzivními srážkami kolem 40 mm a silnými nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami velkými až dva centimetry.

„Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v jihozápadní polovině Čech. Mohou se vyskytnout i na většině území Moravy a Slezska, kde je ovšem jejich pravděpodobnost o něco menší,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ.

V průběhu týdne pak opět přijdou tropické teploty, o víkendu dosáhnou až 37 stupňů Celsia.

V noci na úterý má být jasno až polojasno, zpočátku při zvětšené oblačnosti také ojediněle přeháňky a k ránu mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 14 stupni, na severovýchodě a severu až 12, na horách kolem 14 °C, v horských kotlinách výrazněji méně.

Na úterý meteorologové slibují slabé ochlazení. Bude polojasno až jasno, ráno přijdou ojediněle mlhy. „Během dne se budou místy při přechodně zvětšené oblačnosti zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy tvořit přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné,“ uvedl Handžák.

Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 29 °C, na jihu Moravy bude kolem 30 stupňů, na horách kolem 22. Vítr bude slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Počasí o víkendu lámalo rekordy. Bouřky si vyžádaly četné zásahy hasičů

Tropické teploty se vrátí ve středu. Bude jasno až polojasno, na Šumavě přijdou přes den při přechodně zvětšené oblačnosti přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni, v údolích kolem deseti stupňů, nejvyšší denní teploty dosáhnou 27 až 32 °C. Vát bude slabý proměnlivý nebo severní vítr o rychlosti do 4 m/s.

Ve čtvrtek se ještě o něco víc oteplí. Obloha bude opět jasná až polojasná a teploměry ukážou v noci 18 až 14 stupňů, v údolích až 11 a přes den 29 až 34 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní o rychlosti do 4 m/s.

V pátek bude opět jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty budou mezi 20 až 15 °C, nejvyšší denní teploty mezi 30 až 35 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo východní o rychlosti do 4 m/s.

Jasno až skoro jasno bude i v sobotu, s nočními teplotami mezi 21 až 16 stupni a nejvyššími denními od 32 do 37 °C.

Vyhlídka počasí od neděle do úterý

  • polojasno až jasno
  • při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle, postupně místy bouřky nebo přeháňky, s větší pravděpodobností v Čechách
  • noční teploty 23 až 18 °C
  • nejvyšší denní teploty 32 až 37, v závěru období v Čechách 27 až 32 °C.
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