Jak Fiala překonal Babiše v budování dálnic: pomohl mu i významný urychlovač

Tomáš Lánský
  16:38
Premiér Petr Fiala překonal svého předchůdce Andreje Babiše v počtu otevřených dálnic. Za vlády SPOLU se zprovoznilo 218 kilometrů, zatímco za éry ANO 105 kilometrů. Výstavbu urychlil především liniový zákon. Zásluhy však sdílí více vlád, příprava trvá roky.
Premiér Petr Fiala při prohlídce stavby dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov. (19....

Premiér Petr Fiala při prohlídce stavby dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov. (19. června 2024) | foto: David Taneček, ČTK

Premiér Petr Fiala s ministrem dopravy Martinem Kupkou při otevření úseku...
Premiér Andrej Babiš, ministr dopravy Karel Havlíček a generální ředitel ŘSD...
Premiér Andrej Babiš promluvil o rozpočtu ŘSD u dálnice D1. (28. listopadu 2020)
Premiér Petr Fiala s ministrem dopravy Martinem Kupkou a exministrem Karlem...
8 fotografií

Čí vláda postavila víc dálnic? Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že oba politici se neshodnou a oba mají jiný výklad statistických čísel.

Jak je to ale doopravdy? Fialův kabinet byl skutečně úspěšnější, nejen v počtu otevřených úseků dálnic, ale i v přípravě těch, co se teprve stavět začnou. Měl ale významného pomocníka: nový liniový zákon, který tempo výstavby zrychluje. Za Babišovy vlády tato novela neplatila a příprava trvala déle. Nejvyšší kontrolní úřad dokonce tehdy kritizoval, že připravit výstavbu dálnice u nás v průměru trvá 13 let.

Víc dálnic za ODS

Nejprve tedy řeč tvrdých čísel: Babišův kabinet v rozpětí let 2018 - 2021 otevřel k užívání 105 kilometrů dálnic, 131 kilometrů jich další vládě předal rozestavěných a u 178 kilometrů zahájil jejich přípravu. Fialův kabinet za čtyři roky vlády otevřel 218 kilometrů dálnic, 165 kilometrů jich předává rozestavěných a 253 kilometrů dálnic je nyní v přípravě.

Interpretace, kdo byl úspěšnější, záleží na tom, jaké hledisko si čtenář vybere. Výstavba dálnice trvá od schválení záměru přes její otevření i několik volebních období, zásluhu na tom tam má zpravidla více vlád. Projekty brzdí ekologičtí aktivisté, kteří dokážou proces stavby dálnice velmi podržet. Jako příklad uveďme 17leté zdržení dálnice D1 u Přerova, jejíž dostavbu bránily Děti Země.

V Česku příští rok přibude 70 kilometrů silnic a dálnic, začne se stavět dalších 140

Optikou toho, co stát zprovoznil, je Fialův kabinet dokonce nejúspěšnější v historii, 218 km v novodobé historii žádná vláda nestihla postavit. Je to ale zásluha jen této vlády? Nebo i té předchozí, která některé projekty, výkupy pozemků, všechna povolení a stavební řízení zařídila?

Příprava trvá i dvacet let

„Každý ministr navazuje na to, co udělaly vlády před ním. Některé úseky dálnic jsme zařídili sami, počínaje stavebním povolením až po samotnou stavbu, jinde jsme navazovali na práci jiných. Třeba dálnice D4 o délce 32 kilometrů mezi Příbramí a Pískem je zásluhou Karla Havlíčka z ANO, ale otevírali jsme ji my,“ řekl iDNES.cz ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle něj se většina velkých dopravních staveb připravuje i 20 let. „Zásluha pak náleží tomu, kdo práci na té dálnici zahájil a na tom, kdo ji připravil. Počet otevřených kilometrů dálnic sám o sobě moc vypovídající není,“ tvrdí Kupka.

Málokteré vládě se během čtyř let podaří dálnici naprojektovat, vysoutěžit i postavit zároveň. Současnému kabinetu se to povedlo například u nových úseků dálnice D6 u Karlových Varů. Stavební povolení na první úsek padlo v prosinci 2022, v únoru 2023 začala stavba a před pár dny se otevřel její další úsek v délce 15 km. Pásku nad dokončenou finální dálnicí ale bude stříhat až další ministr v roce 2029. A možná až ten přespříští.

A co D1? Ta se nepočítá?

Hnutí ANO odmítá interpretaci, že by ve výstavbě dálnic bylo pomalejší. Za vše prý mohlo „manko“ z minulosti. „Vše je o připravenosti staveb. V roce 2014 jsme převzali 800 metrů rozestavěných dálnic a minimum projektů. Několik trvalo to dát do pořádku, takže náběh byl postupný,“ reagoval na dotaz iDNES.cz bývalý ministr dopravy Karel Havlíček, který se o tuto funkci nejspíš bude znovu ucházet.

Podle něj zahájila vláda ANO v roce svého nástupu stavbu 71 kilometrů dálnic, což je úplně stejné číslo, kolik se v Česku otevře dálnic letos.

Dostavět dálniční síť do osmi let? Vláda si věří, opozice je spíš skeptická

„A nezapomeňme ještě na to, že nám se do statistik nepočítá dálnice D1. To byla úředně modernizace, ale jinak co se týká náročnosti stavby úplně nová dálnice. Jen v roce 2021 šlo o 45 kilometrů,“ zdůrazňuje Havlíček.

Během modernizace D1 od roku 2013 byla provedena kompletní rekonstrukce 160 kilometrů D1 v obou směrech, a to včetně 92 mostů a 35 nadjezdů. Ještě zbývá dokončit úsek kolem Brna mezi křižovatkami Kývalka a Holubice o celkové délce 30 kilometrů a zhruba kilometrový úsek kolem mostu Šmejkalka.

Liniový zákon

Hnutí ANO a koalice SPOLU, které se o prvenství v rychlosti výstavby dálnic přou, také pracovaly v naprosto jiných podmínkách. Rychlost budování dálnic rapidně zvýšil až liniový zákon z roku 2023, který stanovil, že dálnice musí od přípravy získat stavební povolení do čtyř let. Do té doby řadu staveb blokovaly ekologické organizace a spolky, například již zmíněné dokončení dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, dostavbu šedesátikilometrové části středočeské dálnice D3 nebo úsek D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem.

Liniový zákon je zásluhou jak ANO, tak ODS. Poprvé resort dopravy v roce 2019 liniovým zákonem zkrátil dobu, kdy mohl stát vyvlastnit pozemky. Nově mají úřady 60 dní na zahájení procesu a třicetidenní lhůtu pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění. Do roku 2019 neexistovaly žádné zákonné lhůty.

Další novelou liniového zákona – tentokrát návrhem ministra Kupky – se úřadům stanovila lhůta čtyř let na to, aby vydaly stavební povolení pro dopravní stavbu. Dále zákon umožnil vykupovat pozemky pro výstavbu dálnic již po vydání souhlasného závazného stanoviska EIA.

„Bohužel nejde liniový zákon aplikovat zpětně, čili stavby co byly připraveny ještě před jeho platností, musí doběhnout ještě podle starých podmínek, pouze nově zahajované stavby od roku 2023 už liniovým zákonem mohou být zkráceny,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Stovky nových kilometrů dálnic

V roce 2026 – bez ohledu na vítěze voleb – bude zahájena stavba cca 68 kilometrů dálnic, mimo jiné 16kilometrový úsek nově budované D35 Opatovec – Staré Město a navazující 18kilometrový úsek směrem na Mohelnici, dostaví se další dva úseky karlovarské dálnice D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata – Žalmanov nebo dvou úseků D55 Kokory–Přerov a Napajedla–Babice.

Do konce roku 2029, kdy skončí mandát následující vládě, by se mělo otevřít celkem 264 kilometrů nových dálnic. Jde například o dálnici D11 z Trutnova z polským hranicím. Dokončen bude pražský okruh směrem na Běchovice. Dostaví se i dálnice D52 z Pohořelic ke státní hranici s Rakouskem.

Jak Fiala překonal Babiše v budování dálnic: pomohl mu i významný urychlovač

3. října 2025  16:38

