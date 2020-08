Výstava Sluneční králové se blíží, představují ji na tiskové konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na tiskové konferenci mluví ředitel Národního muzea Michal Lukeš, egyptolog a do loňska dlouholetý ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta, egyptský ministr pro památky Chaled el Anany a také jeho předchůdce Zahi Hawass, jeden z nejslavnějších egyptologů světa, známý díky svému úsilí popularizovat egyptologii a starověký Egypt.



Úspěšní čeští vědci rok co rok ohlašují z pouště v Abúsíru nedaleko Káhiry, který je nekropolí králů a vysokých hodnostářů z doby stavitelů pyramid i pozdější, objevy významné pro poznání starověkého státu a jeho fungování. Právě odtud pocházejí památky, které budou k vidění v Praze. Veřejnost, nejen česká, si vlastně naprostou většinu z nich bude moci prohlédnout úplně poprvé, ještě nikdy takto vystaveny nebyly.



„Nejen pro mě, ale pro celý tým Českého egyptologického ústavu je to velký okamžik. Dlouhá léta jsme si přáli naší veřejnosti ukázat alespoň malou část nejvýznamnějších archeologických nálezů, které se našemu týmu za desítky let práce na pyramidovém poli v Abúsíru podařilo objevit. Konečně jsou v naší zemi,“ řekl pro iDNES.cz egyptolog a bývalý ředitel egyptologického ústavu Miroslav Verner, když výběr z českých objevů konečně přicestoval do Prahy. Připomněl také, že až třetí pokus uspořádat takovouto výstavu se povedl. Předtím tyto snahy zmařily revoluce – nejdřív naše Sametová, pak egyptská.



„Stal se zázrak a dlouholetý sen skutečností, výstava skutečně bude,“ poznamenal ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava Sluneční králové je mimořádná jednak svým vzácným starověkým obsahem, jednak podmínkami, za jakých vznikala. Její otevření se po několikaletých přípravách chystalo na konec června. Covidová situace ji však posunula o dva měsíce, naštěstí na rozdíl od jiných významných kulturních akcí ji nezrušila.

Ovšem třeba všechny smlouvy o výpůjčce a podmínkách, které byly s Egypťany podepsány, se musely zpracovat znovu. Náročné a specifické bylo i balení a doprava předmětů do Prahy, které se uskutečnilo za přísných bezpečnostních podmínek. Ty se týkaly jak ochrany předmětů před poškozením, tak jejich dopravy.

„Samozřejmě jsme nečekali, že do přípravy výstavy zasáhne covidová situace, která obtížnost posune ještě na novou, nepoznanou hranici. Ale nevzdali jsme se a podařilo se výstavu pouze posunout,“ řekl Michal Lukeš.

Předměty nedozírné hodnoty jsou pojištěné na miliardu korun a Egypťané je na výstavu zapůjčili zdarma. Z Káhiry do Prahy přicestovaly před 14 dny. Další artefakty, které abúsírskou historii dokreslují, zapůjčila německá muzea. Dávno před českými vědci totiž v Abúsíru pracovala německá expedice a část jejích nálezů se díky tomu ocitlo v německých muzeích. Celkem bude na multimediální výstavě možné prohlédnout si kolem dvou stovek starověkých egyptských pokladů.

Reprezentativní soubor českých nálezů starých až pět tisíc let obsahuje předměty od kamenných nádob, keramiky, textů, nekrálovských soch až po velmi vzácné královské sochy Raneferefa, jednoho ze čtyř vládců 5. dynastie pohřbených v Abúsíru, kteří vládli z tehdejšího hlavního města Menoferu (Memfidy). „Jsou to ty největší poklady z doby 3. až 1. tisíciletí před Kristem,“ vysvětluje egyptolog Miroslav Bárta.

Výstava Sluneční je nazvaná po vládcích 5. dynastie, kteří ve své době ze všech božstev starověkého Egypta uctívali nejvíce slunečního boha Rea a stavěli mu takzvané sluneční chrámy. Výstava se koná v historické budově Národního muzea na Václavském náměstí. Potrvá do začátku únoru.