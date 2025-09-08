Hrad znovu ukáže korunovační klenoty. A přidá výstavu o jejich osudech za války

Korunovační klenoty vyzvedne z Korunní komory sedm klíčníků v pondělí 15. září odpoledne. První dva dny výstavy jsou vyhrazeny pro děti ze škol, veřejnosti se otevře ve čtvrtek 18. září v devět hodin ráno. Naposledy si ji zájemci mohou prohlédnout v pondělí 29. září, než budou klenoty navráceny zpět do Korunní komory katedrály svatého Víta.
Vstup na výstavu je i letos zdarma. Otevřeno je vždy od devíti do sedmnácti hodin.
„Klenoty vystavujeme, z rozhodnutí pana prezidenta, každý rok. Jedná se o symbol české státnosti, proto by měl mít každý šanci si jej prohlédnout. Bez front. Koncept výstavy obměňujeme, abychom vždy nabídli nový pohled a dosud méně známé souvislosti. Letos nás inspirovalo výročí osmdesáti let od konce druhé světové války, jejíž dopady se samozřejmě nevyhnuly ani těm nejpřísněji střeženým pokladům,“ uvádí kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
Kudy na Hrad za klenoty
Královská koruna, jablko a žezlo budou od čtvrtka 18. do pondělí 29. září od 9 do 17 hodin vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Návštěvníci mohou přicházet na výstavu z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad a pokračovat přes Býčí schodiště až na III. nádvoří do Starého královského paláce. Na trase jsou k dispozici toalety, drobné občerstvení i šatna.
Lidé na invalidním vozíku (při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P, s jednou osobou doprovodu) se na výstavu dostanou přímo ze III. nádvoří.
„Lidé se při návštěvě Vladislavského sálu seznámí například s takřka detektivním příběhem o přísně utajovaném převozu vzácného nákladu, tedy královských insignií, na Slovensko v roce 1938 i jeho urychleném návratu zpět do Prahy,“ popisuje kurátorka výstavy a vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
Návštěvníci uvidí také fotografie z doby, kdy měl část klíčů od Korunní komory v držení zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nebo nákres komory, v níž byly klenoty zazděny v době hrozby leteckého bombardování Prahy.
|
Skrýše pro korunovační klenoty se hledaly celou válku. Nasadil si Heydrich korunu?
Chybět nebude ani dubová bedna vyrobená pro transport korunovačních klenotů, podpisová razítka Emila Háchy nebo jeden z nejzásadnějších dokumentů dané doby – originál protokolu z jednání prezidenta Emila Háchy s Adolfem Hitlerem v Berlíně v předvečer vyhlášení protektorátu. Vystavované předměty pochází z Archivu Kanceláře prezidenta republiky a ze sbírek Správy Pražského hradu.
O architektonické řešení výstavy se letos postaralo studio Evy Jiřičné. Koncept propojuje úctu ke státním symbolům s moderními výstavnickými technologiemi. Dramatický vývoj zobrazovaných událostí je evokován výraznou formou a barevnými kontrasty. Expozice je rozdělena do šesti tematických kapitol.
„Korunovační klenoty jsou pro mě zdrojem velké radosti a pocitu vlastenectví. Při vymýšlení koncepce před námi stálo více úkolů. Řešili jsme, jak vytvořit cestu s příběhem, co se s klenoty dělo během druhé světové války, a zároveň jsme se soustředili na to, aby skutečným vrcholem a středobodem byla právě koruna a další královské insignie,“ vysvětluje architekta Eva Jiřičná.
Vzpomíná také, že když byla malá, mezi lidmi se šeptalo, že klenoty jsou bezpečně ukryty před nacisty, uklidňovali se tím. „Výstava by pokaždé měla být oslavou, a tak jsme k tomu přistupovali,“ dodává.