Do Prahy přiletí Lucy a Selam. Tři miliony let staří prapředci lidstva

Robert Oppelt
  12:00aktualizováno  13:30
Speciálem etiopských aerolinií přiletí dnes zhruba o půl třetí odpoledne do Prahy Lucy a Selam. Jedny z nejstarších známých předků lidstva budou od pondělí 25. srpna na dva měsíce k vidění v Národním muzeu v Praze jako součást nové expozice Lidé a jejich předci.
Ostatky slavné Lucy, jedince druhu Australopithecus afarensis byly nalezeny v Etiopii v roce 1974 a významně pomohly lépe poznat historii lidstva. Jedná se o jednoho z nejstarších zástupců hominidů, který mohl být přímým předkem rodu homo. Antropologové odhadují stáří nálezu na 3,2 milionů let.

Do Prahy rovněž zavítá Selam, fosilie malého dítěte identického druhu jako Lucy, avšak zhruba o 100 tisíc let starší, která byla nalezena ve stejné lokalitě o 25 let později.

Kostry budou k vidění od 25. srpna na dva měsíce. Vystavení těchto fosilií přichází padesát let po jejich objevu, který si před několika měsíci Etiopie připomněla velkou výstavou.

„Je to splněn sen každého ředitele muzea na světě, je to naprosto mimořádná událost,“ nezakrýval dojetí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Je to naprosto jedinečná událost. Kosti budou v Evropě vystaveny poprvé,“ oznámil v únoru Národním muzeum premiér Petr Fiala. Zápůjčka byla domluvena při jeho návštěvě Etiopie na konci roku 2023. „Etiopie nám zapůjčí oba nejcennější exponáty, spolu s Lucy bude vystavena i fosilie malého dítěte pojmenovaná Sela,“ vysvětlil Fiala.

