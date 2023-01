Klenoty první den vidělo přes 4000 lidí. Šťastlivci si je prohlédnou i v neděli

Vít Novák ze správy Pražského hradu redakci iDNES.cz potvrdil, že zájem v první den vystavení klenotů se nijak nelišil od předchozích výstav. „Máme statistiku a je úplně přesná, protože máme na Hradě počítadlo. Dorazilo 4 196 návštěvníků,“ uvedl.

Podle něj jde o maximální možnou kapacitu, další zájemce proto museli o půl čtvrté odmítat s tím, že by se na ně nedostalo. Přesto ani tak nestihli všichni odejít před pátou hodinou a organizátoři museli nechat otevřeno ještě chvíli po páté. Novák přesto uvádí, že každý den se výstava zavírá v jiný čas, záleží na počtu zájemců.

Těší ho, že se policii a přítomným kustodům podařilo urychlit odbavení, a tak denně můžou vpustit tři až čtyři tisíce lidí.

Protože počasí moc čekajícím nepřeje a je zima, rozdávají zaměstnanci Hradu lidem ve frontě horký čaj. Ani přes vysoký zájem ale nebude výstava prodloužena a skončí již tuto sobotu. Novák ale připouští, že někteří šťastlivci se s klenoty mohou přijít rozloučit ještě v neděli.

„V neděli se ještě uskuteční speciální mše, při které korunovační klenoty budou přítomné. Ti šťastní návštěvníci, kteří se do katedrály vejdou, je uvidí. V pondělí už je naplánované jejich uložení,“ zmiňuje a uvádí, že mše v neděli začíná v deset hodin a bude ji živě přenášet i Česká televize. Do té doby mohou lidé korunovační klenoty vidět denně od devíti do sedmnácti hodin.

Stejně jako v minulosti i tentokrát je vstup zdarma a přednostní vstup mají pouze návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Novák ještě doplňuje, že vevnitř mají lidé čtyři zastavení, u kterých si mohou prohlédnout vystavené artefakty.