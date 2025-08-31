Že táhne pivo a sklo? Nevadí, jsou to emoce, říká český šéf pro Expo

Matyáš Müller
  13:42
Světová výstava Expo v japonské Ósace se dostala do své poslední třetiny. Českému pavilonu zatím dominovaly hlavně typické znaky naší země – pivo a sklo. Podle generálního komisaře pro Expo Ondřeje Sošky to ale nevadí, ba právě naopak. „Snažíme se sázet hlavně na emoci, protože ta v návštěvníkovi zůstane nejdéle,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Generální komisař pro Expo Ondřej Soška (15. srpen 2025)

Generální komisař pro Expo Ondřej Soška (15. srpen 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Český pavilon na Expu 2025 v japonské Ósace. (31.7.2025)
Český pavilon Expo 2025
Generální komisař pro Expo Ondřej Soška (15. srpen 2025)
Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan...
26 fotografií

Expo v polovině října skončí. Kolik lidí za uplynulé čtyři měsíce navštívilo český pavilon a jaké podle vás bude konečné číslo?
Nedávno jsme překročili hranici 800 tisíc návštěvníků, ale protože je pravidlem, že ke konci výstavy návštěvnost spíše stoupá, očekáváme, že bychom se měli dostat na 1,2 až 1,5 milionu. Co mě ale možná těší více než absolutní čísla, je průměrná doba strávená v našem pavilonu. Je to 20 minut, což je mimořádně úspěšné.

Jaké jsou od návštěvníků recenze? A je něco, co byste záviděl ostatním pavilonům?
O tom, jak je český pavilon populární, nesvědčí jen čísla, ale také, kdo jej navštívil. Máme velkou radost, že mezi návštěvníky byl i japonský předseda vlády Šigeru Išiba, Její císařská Výsost princezna Takamado, nizozemský král Vilém Alexandr, americký ministr financí Scott Bessent.

Ostatním pavilonům nic nezávidím, naopak ostatní můžou závidět nám. Máme naprosto lukrativní místo přímo na promenádě u vodní fontány. Z terasy našeho pavilonu je na okolí jednoznačně nejlepší výhled.

Čtyři tuny skla. Češi dokončují pavilon pro Expo, některé dekorace jsou ještě v peci

Na co kromě místa a výhledu český pavilon láká?
Vždycky musíte vědět, kdo je vaše publikum. Na Expo 2025 jsou to téměř z 90 procent Japonci. Česko je v Japonsku poměrně populární, a to i díky našemu úspěchu na Expo 1970, které se konalo také v Ósace.

Celý pavilon je rozdělen na tři části – návštěvnickou cestu, multifunkční auditorium a restauraci. V návštěvnické cestě, která se vine po vnějším obvodu pavilonu z přízemí až na střechu, představujeme filozofii Alfonse Muchy a jeho nedokončený triptych Tři věky. To je doplněné galerií skla z dílny Ronyho Plesla, který představuje unikátní plastiky vyrobené patentovanou technologií vitrum vivum.

V multifunkční hale se během 26 týdnů představí na 250 špičkových českých umělců. Díky tomu bude česká účast na Expo největší přehlídkou českého byznysu a kultury za poslední více než půl století.

A v neposlední řadě restaurace. Tam představujeme tradiční české chutě, ale snažíme se dostat je k Japoncům tak, aby pro ně byly stravitelné. Připravili jsme speciální menu založené zejména na plněných knedlících s vepřovým masem či kachnou a samozřejmě české pivo.

Není právě sázka na pivo a sklo trochu otřepaná? Neměli bychom na Expo zkoušet ukazovat i méně známé aspekty naší země?
Nám jde především o to vyvolat emoci, protože ta s člověkem zůstane nejdéle. Co se týče skla, v českém pavilonu máme unikátní výstavu objektů ze studia SIN od Jiřího Šína a slavného Ronyho Plesla. Technologie vitrum vivum umožňující vytvářet složité skleněné tvary z jednoho kusu skla je českým patentem a Japonci na to koukají s otevřenou pusou.

A co se týče piva, na začátku výstavy jsem říkal, že bychom chtěli prodat dva tisíce hektolitrů. V Plzni mi říkali, že jsem se přepočítal, že jsem myslel 200 hektolitrů, protože zhruba tolik se ho prodalo minulé dvě světové výstavy. A já mám tu radost, že už nyní mohu říci, že se k těm dvěma tisícům hektolitrů blížíme. Jenom pro srovnání, Plzeňský prazdroj do celého Japonska exportuje za rok asi čtyři tisíce hektolitrů. My jsme dokázali jen za Expo prodat zhruba polovinu tohoto objemu.

V deštivé Ósace začalo Expo. Indové nestíhali, Lipavský otevřel český pavilon

Nenahrává to trochu kritice viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy o tom, že český pavilon je jen „předražená hospoda“?
Kritika je hrozně důležitá, protože člověka vrací na zem a nutí ho přemýšlet. Co se ale týče konkrétní kritiky pana Prouzy… Nepřijde mi šťastné takto nahlas kritizovat něco, co jsem neviděl na vlastní oči a vidím to jen zprostředkovaně.

Na kritiku má právo, ale já s tím označením o předražené hospodě nesouhlasím, protože oblastí, které tam Česká republika prezentuje, je celá řada. Expo je největší příležitostí k propagaci českého byznysu a kultury v Japonsku za více než půl století. Nemyslím si, že by se něčeho takového dalo dosáhnout v jakékoliv hospodě.

Po minulém Expo se hodně mluvilo o české firmě S.A.W.E.R., která za svou technologii zachytávání vody ze vzduchu získala i ocenění. Má Česko i letos nějaký podobně silný produkt?
Naším největším produktem je samotný pavilon. Celá konstrukce je z křížově vrstveného dřeva. Trvalo poměrně dlouho japonské úřady přesvědčit o tom, že budova, ve které není železná konstrukce, je schopná přestát i případné zemětřesení.

Doufáme, že díky tomu se českým firmám konečně podaří v Japonsku najít nový trh a prodávat tam dřevo s přidanou hodnotou. To je velmi důležité, protože S.A.W.E.R. sice dostal cenu, ale komerčně se mu prosadit nepodařilo.

Expo se Česku prodraží o desítky milionů. Datum splatnosti se rychle blíží

Právě složitost celé konstrukce znamenala odložení některých procesů a možné prodražení až o 120 milionů korun, což se dotkne i plánované rekonstrukce naší ambasády v Berlíně. Nedalo se této nepříjemnosti zamezit a stojí to za těch 120 milionů?
Jak se říká ve startupovém prostředí „go hard or go home“(zvolte těžší cestu, nebo jděte domů). Oproti Japonsku jsme opravdu malá země, tak musíme ukázat velké ambice, abychom se neztratili. Ale k vaší otázce, zaprvé se nám potom vrátí DPH, to je jedna část peněz, ale hlavně máme oproti jiným státům výhodu v tom, že pavilon nám zůstane i po konci Expo. To by mohlo znamenat monetizaci do budoucna.

Už máme předběžné zájemce ze zahraničí i z tuzemska, kteří by pavilon využili. Mně osobně by se velmi líbilo, kdyby se po vzoru části pavilonu z Bruselu z roku 1958 vrátil český dům do Česka, aby si ho mohli prohlédnout i Češi, kteří v Japonsku na Expo nebyli.

Příští Expo se bude konat v Saúdské Arábii, tedy v dosti odlišném prostředí než Japonsko. S čím by měla jet Česká republika tam?
To Expo bude obrovské, bude větší než před pěti lety v Dubaji. Rijád se bude chtít ukázat jako skvělý hostitel. Úlohou naší vlády v té době bude rozhodnout se, co je naším cílem.

Je třeba si uvědomit, že světové výstavy jsou naprosto unikátní příležitostí vědecké, ekonomické a kulturní diplomacie. Podle mě bychom si měli říct, že tam hlavně nechceme být do počtu. Jsem si jistý, že Česko na to má.

