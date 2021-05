Tradice a exotika. Český pavilon na EXPO 2020 nabídne tisk z písku i pivo

Práce na českém pavilonu, ve kterém se představí deset stálých exponátů a deset tematických výstav, zkomplikovala nejen pandemie, ale například změna dodavatelské firmy.

Pavilon měl být původně dokončený 31. srpna loňského roku, což se však nestalo. „Museli jsme najít nového dodavatele. Ten začal pracovat v prosinci, práce skončily na konci dubna. Objevily se i další průtahy. Díky ročnímu odkladu výstavy jsme si to však mohli dovolit,“ popsal generální komisař České republiky Jiří František Potužník, který české reprezentaci na výstavě EXPO šéfuje.

„Teď dolaďujeme interiéry pro instalaci exponátů a technologií. Zkušební provoz chceme zahájit v září a od října pavilon přivítá návštěvníky,“ dodal.

Výstavu narušil také koronavirus a český pavilon přišel o některé partnery. „Jak ve smyslu firem, které se chtěly prezentovat s technologiemi, tak jsme přišli o exponát skleněných varhan proto, že okolnosti neustál tvůrce exponátu Petr Nykl. Toho nahradil Vlastimil Beránek se skleněnými plastikami s krystaly z lázní Darkov,“ uvedl Potužník.



Výstava roste na poušti

Výstava EXPO 2020 je unikátní v tom, že se vůbec poprvé staví na poušti. „To je velká výzva pro architekty i konstruktéry,“ podotkl architekt Zdeněk Lukeš z odborné komise, která český kamion chystá.



Potužník uvedl příklad, s jakými podmínkami se museli tvůrci potýkat: „Když Jan Dostál (tvůrce největší ručně tvarované plastiky na světě z nerezových trubek s názvem Mrak, pozn. red.) dodělával v březnu a dubnu ocelovou plastiku před pavilonem, ve vnitřní části v podhledech, které nelze odvětrat a kde není klimatizace a kde bylo přes 40 stupňů a on pracoval s aktivním ohněm,“ popsal.



Některé cestovky už chystají zájezdy

„Byl bych spokojený, kdyby náš pavilon navštívilo deset procent návštěvníků, kteří přijdou na EXPO,“ okomentoval Potužník s tím, že odhady počtů návštěvníků ještě nejsou.

Mnohé české cestovní kanceláře už prodávají zájezdy, dvě z nich požádaly o partnerství. „Myslím, že čeština bude na EXPO rozhodně slyšet,“ uvedl.



Část výstavy cílí také na další typicky český vývozní artikl – pivo z Plzeňského Prazdroje. Alkoholický nápoj v muslimské zemi problém být nemá. Spojené arabské emiráty tvoří sedm částí, které se od sebe liší. „Abú Zabí a Dubaj jsou odlišné světy. Nedovedu si představit, že bychom Plzeňský Prazdroj prezentovali s takovou samozřejmostí v Abú Zabí, jako je to možné tady v Dubaji,“ nastínil Potužník. „Jestli je v arabském světě takové otevřené a moderní město, je to Dubaj.“



„Když srovnáme Miláno a Dubaj, v Miláně byl obrovský úspěch bar u vodní plochy před pavilonem. Lidé si dali pivo, brouzdali se pavilonem. Češi často končili právě u našeho pavilonu,“ připomněl výstavu z roku 2015.



Kromě piva se budou v restauraci nabízet také hovězí líčka na červeném víně, hovězí guláš s bramboráky a karlovarským knedlíkem či jehněčí koleno a další.

3D tisk z písku a voda ze vzduchu

Návrh pavilonu roste podle architektonického návrhu mladých českých architektů a doktorandů z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) Jindřicha Ráftla a Jana Tůmy ze společnosti Formosa AA.

„Je dobře, že soutěž vyhráli mladí architekti. Každé EXPO nám ukazuje, jak se bude architektura vyvíjet v budoucnu. Pavilony se pak zbourají, takže můžou experimentovat a nejsou nijak omezováni,“ dodal architekt Lukeš. Motiv konstrukce podle něj vyjadřuje dynamiku dnešní společnosti a prorůstání různých technologií.

Náhled českého pavilonu ve virtuální realitě.

Jednou z hlavních atrakcí bude Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu. Na jeho vývoji systému se podílely Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a ČVUT. Vyrobená voda se bude používat na závlahu zahrady kolem pavilonu.



Představeno bude také robotické rameno 3D tiskárny s náplní z bioplastu a pouštního písku. Jedna z technologií je pak robotická linka, jež čte, jak „mluví rostliny“ – tedy jestli mají dost vody, hnojiva či jak reagují na okolní zvuky.



Robotická linka, jež čte, jak „mluví rostliny“ v českém pavilonu Expo 2020.

Zatímco přízemí národního pavilonu ozdobí kašna s názvem Srdce pavilonu, do prvního patra budou návštěvníci vstupovat kolem skleněné instalace od společnosti LASVIT. Návštěvníci uvidí rovněž interaktivní stěnu osobních 3D tiskáren od společnosti Průša Research, které budou vytvářet trojrozměrné prvky skládačky, kterou budou návštěvníci pavilonu sestavovat na místě v reálném čase, nebo abstraktní malbu Adély Olivy s názvem Six Elements.



Neobvyklou atrakci představuje také ukázka českého sklářství v podání Vlastimila Beránka a firmy Crystal Caviar. Své zastoupení bude mít také šperkařství v zastoupení České asociace starožitníků, která vytvořila kolekci secesních šperků s granáty.



Výstava EXPO 2020 se otevře s ročním odkladem 1. října 2021 a potrvá do 31. března 2022. Konat se bude ve Spojených arabských Emirátech. Poprvé v historii je tak hostitelem arabská země. Ústředním tématem je „Connecting Minds, Creating the Future“, s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity“ .