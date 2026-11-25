Součástí novely je ale i zpřísnění trestů za týrání zvířat a nové pravomoci policie. Povinnost měst a obcí provádět odchyt a kastraci toulavých koček je ovšem předmětem největšího sporu.
Zatímco koaliční předkladatelé si od novely zákona slibují regulaci počtu zvířat, opozice i spolky varují před polovičatým řešením problému.
To se týká koček, které spadají do kategorie „opuštěných, ale zvyklých na člověka“. Pokud se ale jedná o kočku zdivočelou, obec ji po zotavení po kastraci vypustí zpět do původní lokality.