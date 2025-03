Poslanci zvyšují poplatek České televizi. Zaplatí ho i ti, kdo mají jen mobil

Poplatek mají nově posílat i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet. Mohou tak veřejnoprávní Českou televizi sledovat a poslouchat vysílání Českého rozhlasu.

Jedna domácnost má přitom dál platit jen jeden poplatek bez ohledu na to, kolik televizí, počítačů nebo chytrých telefonů má.

Změny v rozhlasovém a televizním poplatku mají přispět podle vlády ke stabilizaci veřejnoprávní televize a rozhlasu a mají zajistit dlouhodobou udržitelnost činnosti těchto médií.

Novela obsahuje i pravidla pravidelné valorizace poplatků. Úhrady podnikatelů a právnických osob mění tak, že by výše poplatku už v jejich případě nezávisela na počtu přijímačů, ale na počtu zaměstnanců.

Návrh předpokládá, že poplatky odvádět nebudou společnosti s nejvýše 24 zaměstnanci. Právnické osoby a podnikatelé s 25 až 49 zaměstnanci mají hradit pětinásobek televizního a rozhlasového poplatku, s 50 až 99 zaměstnanci desetinásobek, se 100 až 199 zaměstnanci dvacetinásobek, s 200 až 249 zaměstnanci třicetinásobek, s 250 až 499 zaměstnanci sedmdesátinásobek a s více než 500 zaměstnanci stonásobek poplatku.

„S logikou to nemá společného nic,“ glosoval to při předchozím projednávání poslanec opozičního ANO Patrik Nacher, předseda výboru pro mediální záležitosti.

Jednání o vládním návrhu dosud obstrukcemi blokovala opoziční hnutí ANO a SPD, a tak koalice prosadila pevný čas hlasování na dnešní poledne.

Babiš volá po redukci počtu kanálů ČT

Předseda ANO Andrej Babiš opakovaně řekl, že to, co nyní prosazuje koalice, překope. Navrhuje sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. Chce také hloubkový audit hospodaření veřejnoprávní televize.

Už dříve mluvil o tom, že nemá smysl se bavit o zvyšování poplatků pro ČT bez úspor. „Kde je možné ušetřit? Redukce počtu kanálů a stanic. Česká televize i Český rozhlas by se měly zaměřit na informování, ne na zábavu. Sloučení České televize a Českého rozhlasu. Zbytečné duplicity ve zpravodajství, administrativě, produkci. Tak by se mohly ušetřit nemalé peníze,“ řekl šéf ANO.

Mluvil také o tom, že Česká televize a Český rozhlas mají být financovány přímo ze státního rozpočtu. Tedy, že za ně mají platit úplně všichni daňoví poplatníci. S jediným rozdílem, že to nevidí na složence, kterou musí každý měsíc zaplatit, nebo na bankovním příkazu.

„Jedná se o další plošnou daň, kterou chce Fialova vláda bezdůvodně lidem zdražit životy,“ prohlašuje i lídr SPD Tomio Okamura.

Návrh na zvýšení poplatků bude po poslancích ještě posuzovat Senát.