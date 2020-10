KOMENTÁŘ: Podivná doba, když vystudujete vysokou školu z obýváku

Malý Ivánek, sedmiletý syn našich známých, po absolvování první třídy přinesl domů vysvědčení, hodil tašku do kouta a mámě řekl: „Tak jsem skončil školu.“ Maminka mu ale vysvětlila, že teď bude mít prázdniny, ale na podzim půjde do školy zas. Velmi se rozčílil a doslova řekl: „Na to se můžu...“ Argumentoval velice prostě: číst jsem se naučil – a co budu potřebovat, to si přečtu!