„Když při první vlně veder ležela moje malá vnučka v Dětské nemocnici, která je součástí Fakultní nemocnice Brno, šokovalo mě, že lidé se v neklimatizovaných pokojích téměř vaří. S dcerou jsme tam naměřily až 33 stupňů Celsia. Na vedro si stěžovali pacienti, ale i zdravotníci a návštěvníci. Nechtěla jsem dopustit, aby se to opakovalo,“ líčí lékařka v penzi Ivana Jochymková.
Všichni věděli, že přijdou další vedra. Ale politici mlčeli a nikdo z nemocnice mi neřekl, co udělají, aby situaci nemocných dětí zlepšili teď, a ne až v dalších letech. Naznačili jen, že to není moje věc.