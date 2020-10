Miliarda navíc nám nestačí, říkají vysoké školy. Žádají víc peněz

Shodla se na tom dnes Česká konference rektorů. Novinářům to řekl její předseda a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička.

Rozpočet na vzdělávání na vysokých školách činí v letošním roce zhruba 27,4 miliardy korun. Návrh, který ministerstvo financí tento týden poslalo vládě, počítá pro příští rok s růstem o jednu miliardu.

Ministr školství Robert Plaga již dříve uvedl, že navýšení o další miliardu by mělo vysoké školy čekat i v roce 2022. Podle vysokých škol to ale nestačí, chtějí o rozpočtu ještě jednat.

„Česká konference apeluje na vládu ČR, aby dodržela svůj závazek navyšovat finanční prostředky do vysokého školství. Vysoké školy musí čelit mimořádné situaci, investovat velké prostředky do hygienických opatření, technického vybavení, citelně byly postiženy koleje a menzy a nastal i velký výpadek příjmů u programů celoživotního vzdělávání, smluvního výzkumu i dalších aktivit v rámci doplňkové činnosti,“ stojí v usnesení rektorů.

Přesnou výši ztrát a vícenákladů za první tři čtvrtletí chtějí zástupci vysokých škol vyčíslit zhruba do dvou týdnů. Podle Skleničky by se mohlo jednat až o miliardu korun. Vláda by to podle nich měla zohlednit v rozpočtu na příští rok i ve výhledech na roky 2022 a 2023.

Inflace bere peníze

„Skutečnost bohužel je taková, že na rozdíl od výzkumu, kde peníze skutečně reálně rostou, tak na vzdělávání my v současné době jsme na 89 procentech roku 2008, pokud započteme inflaci,“ řekl Sklenička. Peníze na vzdělávání na vysokých školách tak podle něj klesají i přesto, že současná vláda nominálně školám peníze přidává.

Financování vysokých škol v ČR je podle Skleničky v přepočtu na procento HDP na 74 procentech průměru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Začínající vysokoškolští pedagogové mají podle něj v současnosti nižší platy než středoškolští učitelé.

„Dochází tu k odlivu nadějných kolegů i do regionálního školství, a dokonce jsme byli i předstiženi Slovenskem, pokud jde o výdaje na vysokoškolské vzdělávání v poměru k HDP,“ řekl.

Podle dat ministerstva školství brali vyučující na středních školách v prvním čtvrtletí letošního roku průměrně 41 991 Kč. Průměrná mzda v ČR byla 34 077 korun.