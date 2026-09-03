Zatím není jasné, na jaké hodnotě skončí rozpočet ministerstva školství v příštím roce. Letos fungovalo vzdělávání s 281 miliardami korun, v příštím roce má podle návrhu dostat dalších 7 miliard. O dalších penězích bude ještě ministr školství Robert Plaga (ANO) jednat.
„V oblasti vysokých škol počítáme s růstem o jednu miliardu, zároveň však končí dlouhodobý investiční program na rozvoj a obnovu technické základny vysokých škol v hodnotě 12,5 miliardy korun, který jsem zahájil ještě já v předminulém volebním období,“ vysvětlil Plaga pro iDNES.cz.
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Letos hospodaří vysoké školy s rozpočtem okolo 36 miliard korun, původně však žádaly 41 miliard. Ani v příštím roce to na růst nevypadá.
Ministr v odpovědi také zmínil, že ve výhledu do roku 2028 se mu podařilo vyjednat růst o jednu miliardu a v roce 2029 má jít o dvě miliardy. V oficiálním dokumentu ministerstva financí se však ukazují jiné hodnoty. V roce 2028 jde opravdu o zmíněný růst, v dalším roce však má přibýt pouze 371 milionů korun. Zároveň se také prudce snižuje částka určená na vědu a výzkum a na celkové financování ministerstva školství.
„Investice do obnovy a rozvoje infrastruktury klesají, a to znamená pokles financování vysokých škol v roce 2027 zhruba o 290 milionů korun. Navýšení provozního rozpočtu představuje pouze nezbytné minimum pro pokrytí očekávaného růstu počtu studentů, nikoli pro rozvoj vysokých škol. Pokud se tento trend nezmění i v dalších letech, mohou být vysoké školy nuceny omezit počty zaměstnanců i nově přijímaných studentů, což by mohlo negativně ovlivnit i kvalitu vzdělávání,“ upozornil Tomáš Kašparovský, předseda Rady vysokých škol a proděkan pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
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Podobně mluví předseda České konference rektorů Milan Pospíšil. „Příští rok budou ještě vysoké školy schopné ustát, dobíhají aktivity financované v rámci programů EU, školy mají rezervy. Pokud by se však situace opakovala i v roce 2028 a 2029, bude to velice špatné. Uděláme však vše pro to, abychom zajistili odpovídající kvalitu studia pro všechny naše zapsané studenty,“ uvedl pro iDNES.cz.
Záleží na Schillerové
Plaga bude ještě o navýšení rozpočtu školství na příští rok jednat s premiérem Andrejem Babišem i ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO). Změny v návrhu státního rozpočtu jsou možné buď do konce září zásahem vlády, nebo později v Poslanecké sněmovně prosazením pozměňovacího návrhu při hlasování.
Plaga by chtěl vyjednat minimálně šest miliard, více peněz pro vysoké školy už v roce 2027 se však nejeví příliš pravděpodobně. Se Schillerovou se na začátku září sešel i šéf České konference rektorů Pospíšil, jednali především o budoucím financování rozvoje na vysokých školách. „Jednání s vládou bude pokračovat, finance pro rok 2027 budou také důležitým bodem jednání na plénu České konference rektorů na začátku října, kde budeme domlouvat konkrétní opatření,“ řekl.
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Jednou z možností, kterou by rektoři chtěli financovat další rozvoj, jsou například státem garantované bezúročné či nízkoúročné půjčky s delším odkladem doby splatnosti. „Požadavky veřejných vysokých škol se aktuálně pohybují okolo částky 10 až 15 miliard korun, samozřejmě rozumně rozložené v čase. Uvidíme, co se podaří vyjednat. Velkou část nám pokrývali programy EU, které v příštím roce končí. Bez pomoci státu se neobejdeme,“ doplnil Pospíšil.
Na vysoké školy míří větší počty studentů než dříve, protože maturují silné ročníky. Vyšší počet přihlášek hlásí většina českých univerzit. V roce 2025 bylo prvomaturantů přes 82 tisíc, letos ještě o tři tisíce více.