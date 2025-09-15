Kateřina T. studuje obor zdravotní záchranář na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Aby mohla studium dokončit a následně nastoupit do praxe, musí mít řidičské oprávnění skupiny C1, tedy řidičák na sanitku. „Škola nám na to nic nepřispívá. Navíc když jsem se na univerzitu hlásila, tak o tom nebyla žádná informace na jejích webových stránkách ani v dokumentech před přijetím,“ řekla iDNES.cz studentka bakalářského programu Kateřina.
Takové náklady ohrožují rovný přístup ke vzdělání. Studenti z méně majetných rodin se do některých oborů kvůli vysokým výdajům vůbec nepustí.