Testy, léky, psychiatři. Studenty stresuje akademické prostředí

Co dělat v náročné situaci Pomoc nabízí vysokoškolští poradci – můžou sami poradit a případně předat kontakt na odborníky. Informace o univerzitních centrech mají vysoké školy na svých webových stránkách

Pomoc nabízí i studentská hnutí. Například Dávám židli do kruhu, Nevypusť duši.

Braní léků na podporu psychiky je vždy dobré prokonzultovat s lékařem. Nejenže předepíše bezpečná léčiva, ale naordinuje správné množství

V Česku funguje rozsáhlá síť psychologické a psychiatrické péče. Návštěvu může doporučit lékař, mnohdy to ale není potřeba. Sezení u psychologa je anonymní, mnohdy se ani nezanáší do lékařské dokumentace.