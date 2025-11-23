Na univerzitu kvůli levnějšímu životu. Část studentů se zapíše, jen aby měli úlevy

Miroslava Sloupová
  14:04
Zápis na univerzitu už není pouze cestou k diplomu. Někteří mladí se přihlásí na vysokou školu hlavně proto, aby mohli využívat výhod statusu studenta – stát za ně platí zdravotní pojištění, mají nárok na slevy či daňové úlevy. Zdravotní pojišťovny o problému vědí, ale těžko mohou kontrolovat, zda jejich pojištěnec ke studiu nastoupil, či nikoliv.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Byla jsem zapsaná v prezenčním magisterském studiu, ale do školy jsem nechodila. Na dobu jednoho semestru jsem odjela pracovat do zahraničí. Můj partner, který nestudoval, platil přes deset tisíc za zdravotní pojištění v zahraničí, složitě řešil odchod z práce, zpětně doplácel pojištění za odpracované měsíce v Česku. Já jsem prostě odjela,“ svěřila se iDNES.cz studentka Univerzity Karlovy, která využila zápis do studia k lehčímu životu v zahraničí.

Podle vysokoškoláků, se kterými redakce hovořila, nejde o výjimku. Naopak – přihlásit se na vysokou školu jen kvůli zachování statutu studenta dnes není nic neobvyklého. A nemusí jít jen o plánovanou cestu do zahraničí.

„Zapsal jsem se na školu, kam pro mě nebylo těžké se dostat. Už předem jsem věděl, že ten obor studovat nechci, ale využil jsem to jako možnost odložit rozhodnutí výběru a hledání práce,“ popisuje další student české vysoké školy, který si nepřeje být jmenován. Začátek své kariéry tak posunul o celý semestr, tedy o půl roku.

Hlavně se zapsat

Status studenta v Česku přináší řadu výhod. Pokud je mladý člověk zapsaný ke studiu a nepřekročil šestadvacet let, platí za něj zdravotní pojištění stát.

Pokud nepracuje, nemusí platit ani sociální pojištění. Vysokoškoláci mají také nárok na slevy na dopravu i jinde, rodiče si je mohou odečítat z daní. Klíčová je přitom samotná skutečnost, že je člověk zapsaný v prezenční formě studia. Zda skutečně chodí na přednášky, nehraje v prvním semestru roli.

Bezplatné školy s poplatky. Studenty vysokých škol trápí skryté výdaje

Podle Českého statistického úřadu studovalo v Česku v roce 2024 na veřejných a soukromých vysokých školách 315 tisíc lidí. V minulém roce za ně platil stát měsíční pojistné ve výši 2 085 korun, letos tato částka vzrostla na 2 127 korun. Přestože většina z nich studium poctivě nastoupí, chodí na přednášky a sbírá kredity, najdou se mezi nimi i tací, kteří jen využívají systém.

Není to nic těžkého. Studentům totiž stačí doložit zdravotní pojišťovně pouze potvrzení o studiu z příslušné vysoké školy. To si navíc mohou sami vygenerovat po zápisu do studia ze studijního informačního systému na celý akademický rok. Takový dokument je opatřený digitálním podpisem univerzity a není nutné s ním chodit na studijní oddělení pro skutečné razítko.

„Zdravotní pojišťovny nemají žádné další kompetence, jak kontrolovat, že student skutečně ke studiu nastoupil,“ odpověděla iDNES.cz mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Toto oprávnění podle zdravotních pojišťoven připadá samotným univerzitám. „Předpokládáme, že průběh studia monitorují školy. Toto není v kontrolní kompetenci zdravotní pojišťovny,“ potvrdila mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Zneužití systému

Zjistit, jaké procento studentů popsanou kličku objevilo, je složité. Podle ekonoma a pedagoga Daniela Münicha tento problém není z logiky věci zmapovaný.

„Nikdo nebude úřadům hlásit, že je na vysoké škole jen kvůli úlevám. Nemyslím si, že je to masový jev, ani že je to pro státní rozpočet extrémně drahé, i když takové případy samozřejmě budou,“ řekl k problému fiktivních studentů Münich, který pracuje v doktorském programu CERGE-EI, společném pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Problém podle něj spočívá v dohledu ze strany vysokých škol. „Ale zároveň rozumím tomu, že je těžké to ohlídat. Zkrátka se jedná o škvíru v systému, kterou mohou někteří zneužívat,“ dodal.

Studenti raději platí nájem než kolej, jsou prý drahé a ošklivé. Mnozí volí i dojíždění

Také mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Jan Mates upozorňuje, že současná praxe nahrává ke zneužívání systému. Silnější roli v potírání tohoto problému by podle něj měly hrát univerzity či ministerstvo.

„Pokud některá škola provádí kontrolu aktivního studia pouze formálně, vytváří to logicky prostor pro zneužívání statutu studenta. Nad možnostmi nápravy by měla přemýšlet spíše příslušná ministerstva,“ míní Mates.

Redakce iDNES.cz se obrátila s žádostí o komentář i na ministerstvo školství. To podle mluvčí Veroniky Loosové Lucké problém registruje a s univerzitami o něm diskutuje. „Vysoké školy se s tím snaží bojovat častějšími intervaly kontroly studia či detekce studujících, kteří zjevně nejsou aktivní v zapisování si předmětů,“ uvedla mluvčí.

Stanovit, jaký je podíl popsaného fenoménu na celkovém počtu nedokončení studia po prvním ročníku, však podle Loosové Lucké není možné. „Studenti mohou ukončovat také z důvodů socioekonomických či tím, že přejdou na jiný studijní program. Vysoké školy ale v tomto ohledu hledají nové nástroje, jak tento jev lépe definovat,“ uvedla mluvčí.

Dodala, že pokud by ministerstvo zaznamenalo daný problém u konkrétní univerzity výrazně častěji, přijalo by potřebná opatření. Ta však blíže nespecifikovala. Vysoké školy dostávají od státu na každého zapsaného studenta příspěvek bez ohledu na to, zda do školy vůbec dochází.

