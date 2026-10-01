Zastrašují nás, tvrdí studenti o vedení fakulty VŠE. Čelí od něj předžalobní výzvě

Na spor upozornil šéfredaktor časopisu iList Václav Sosna. „Jako nezávislé studentské médium iList (Studentský list) jsme počátkem září vydali článek o rezignaci proděkanky Národohospodářské fakulty pro mezinárodní vztahy (Barbora Růžičková – pozn. red.). Ta ve svém rezignačním dopise ostře zkritizovala současnou děkanku Adélu Zubíkovou – dlouholetou spojenkyni a nástupkyni exděkana Miroslava Ševčíka, za vytváření toxického prostředí a nátlakové praktiky,“ uvedl Sosna.
Upozornil, že místo reakce, vysvětlení nebo žádosti o prostor k vyjádření jim fakulta zaslala předžalobní výzvu. „Pod hrozbou soudu v ní požaduje okamžité odstranění článku s odůvodněním, že poškozujeme její dobrou pověst,“ řekl.
Fakulta se dlouhodobě tváří, že s odchodem Ševčíka došlo ke zlepšení způsobů a zcela ignoruje a znevažuje jakékoliv upozornění na problémy, které mají.
Václav SosnaŠéfredaktor časopisu iList
Podle jeho slov skutečnost, že si škola najímá advokátní kancelář, aby právně tlačila na nezávislý studentský spolek a donutila ho k cenzuře nepohodlných informací, ukazuje, že se poměry na fakultě po odchodu někdejšího děkana a nynějšího poslance za SPD Miroslava Ševčíka nezlepšily.
„Nové vedení naopak volí stejné nátlakové postupy, jaké fakulta používala k umlčování kritických studentů už v minulosti,“ tvrdí Sosna s tím, že pokusu o zastrašení se nezalekli a požadavky fakulty důrazně odmítli.
„Protistranu jsme upozornili, že její výzva z obsahového hlediska ani neoznačuje konkrétní pasáže, které by měly být nepravdivé, a zvolenou formou připomíná normalizační praktiky. O tomto bezprecedentním pokusu o cenzuru jsme již oficiálně informovali rektora, děkany všech ostatních fakult i Akademický senát VŠE,“ doplnil Sosna.
Vedení varuje před dopady na pověst fakulty
Redakce iDNES.cz má předžalobní výzvu k dispozici. „Vaše jednání a vámi zveřejňované informace vyvolávají negativní dojem a pochybnosti o kvalitě vzdělávání, stavu Národohospodářské fakulty, přístupu jejího vedení k zaměstnancům či o dodržování předpisů při obsazování vedoucích pozic, a poškozuje klienta a je v rozporu s jeho oprávněnými zájmy,“ stojí v dokumentu.
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V něm se také píše, že dopady na pověst fakulty mohou být o to větší, že časopis článek vydal v době stabilizace poměrů na fakultě.
„Klient má za to, že je na místě poskytnout i jemu prostor pro vyjádření k vámi uváděným skutečnostem a žádá o zveřejnění jeho vyjádření. Vyjádření je klient připraven bezodkladně poskytnout. Pakliže klientovi nebude umožněno vyjádřit se, trvá klient na bezodkladném odstranění článku ze serveru iList.cz,“ píše se dále v předžalobní výzvě.
Studenti se obrátí na vedení VŠE
Studenti na výzvu reagovali prostřednictvím advokáta Miroslava Pulicara. „Uvádím, že můj klient jakékoli vaše požadavky uvedené ve výzvě důrazně odmítá a považuje je za zasahující do jeho redakční nezávislosti a ústavně garantovaného práva na svobodu projevu,“ stojí v úvodu odpovědi na předžalobní výzvu.
Podle Pulicara se studenti obávají, že výzva vedení fakulty má mít odlišný než deklarovaný účel vyjádřit se ke článku, když škola ani neoznačuje, které konkrétní pasáže článku považuje za nepravdivé, či za zasahující do její dobré pověsti. Článek podle něj nepřesahuje akademické svobody ani svobodu projevu.
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Podle něj tvůrci časopisu považují za mimořádně znepokojivou skutečnost, že fakulta vyvíjí tlak na studentské médium, které navíc tvoří studenti i z dalších fakult Vysoké školy ekonomické. „Klient se proto v této souvislosti obrátí rovněž na vedení Vysoké školy ekonomické v Praze s podnětem k posouzení, zda jsou kroky fakulty směřující k zastrašení a umlčování kritických hlasů studentů a absolventů VŠE v souladu s posláním akademické instituce a principy akademické etiky,“ doplnil.
Podle Sosny se fakultě nelíbí, že někdo upozornil na obsah rezignačního dopisu. „Fakulta se dlouhodobě tváří, že s odchodem Ševčíka došlo ke zlepšení způsobů a zcela ignoruje a znevažuje jakékoliv upozornění na problémy, které mají,“ doplnil pro iDNES.cz.
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V rezignačním dopise exproděkanka Národohospodářské fakulty pro mezinárodní vztahy Barbora Růžičková napsala, že k rezignaci ji vedly zejména zhoršující se osobní vztahy. „Pracovní i mezilidské vztahy na fakultě a celková pracovní atmosféra dané tvým přístupem (děkanky Národohospodářské fakulty VŠE Adély Zubíkové pozn. red.),“ popsala.
V dopise také podotkla, že dané poměry nepovažuje za odpovídající úrovni akademického prostředí. „Za podstatné považuji rovněž to, že se již nechci dále podílet na praktikách vedení, které vnímám jako netransparentní, účelové a v rozporu s hodnotami akademického prostředí, zejména pokud jde o způsob interpretace a zachycování skutečností,“ doplnila.
Fakt, že si fakulta najala advokáta, vnímá Sosna jako krok přes čáru. „My jsme otevřeni kritickým rozhovorům ohledně našich textů, ale toto není vhodný způsob ve vztahu vedení jedné z fakult a studentů,“ doplnil.
Podle jeho slov nedošlo k žádné předešlé komunikaci přes žádné kanály. „Přišla nám pouze předžalobní výzva,“ popsal. Upozornil, že jako studentské médium nedisponují penězi na vedení soudních sporů.
Článek plný nepřesností, reaguje fakulta
Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa ve vyjádření pro iDNES.cz zdůraznil, že redakce studentského periodika iList nereprezentuje studenty a odmítl také výrok o zastrašování.
„K žádnému zastrašování studentů ze strany vedení fakulty ani pedagogů nedošlo. Stejně tak nelze mluvit o jakémkoliv omezování svobody slova. Po zveřejnění daného článku vedení fakulty zjistilo, že je plný faktických nepřesností a nepodložených konstrukcí, které vyvolávají špatný dojem o fakultě a poškozují tak naše studenty, akademiky i absolventy,“ podotkl.
Podle něj proto vedení fakulty požádalo redakci o zveřejnění jejich vyjádření, a pro případ, že by jim redakce nevyhověla, žádali stažení celého textu.
„Za neprofesionální jsme považovali mimo jiné skutečnost, že již při samotné přípravě článku nás autoři neoslovili. Vedení fakulty zpracovalo sumář faktů, která uvádí na pravou míru nepravdy uvedené v článku,“ pokračoval Váňa.
Primárně podle něj fakulta požádala iList o doplnění vyjádření vedení fakulty tak, aby v článku zazněla i jejich argumentace. „Bez toho totiž může docházet k poškození dobrého jména fakulty, které jsme povinni jako vedení fakulty bránit. Stažení článku bylo až druhou námi navrženou variantou,“ uvedl Váňa. Jenže právě možné poškození dobrého jména fakulty odmítl advokát studentského listu.
Předžalobní výzva podle mluvčího fakulty sloužila k tomu, aby se strany pokusily spor vyřešit mimosoudně. „Zaslali jsme ji neveřejně spolku Studentský list, který iList vydává, nikoli jednotlivým studentům. Zveřejnit ji se rozhodla až redakce,“ zdůraznil.
Ševčík v čele fakulty pod dlouhodobou kritikou
Nynější poslanec Ševčík čelil v minulosti jako děkan dlouhodobé kritice. Situace vyvrcholila v prosinci 2023, kdy jej odvolal rektor Petr Dvořák.
Hlavním důvodem bylo jeho veřejné chování a politická angažovanost, která podle vedení univerzity i značné části studentů poškozovala dobré jméno a prestiž celé školy. Rektor i akademická obec mu mimo jiné vyčítali porušování akademické neutrality.
Kritika zesílila po jeho účasti na protivládních demonstracích a zejména po incidentu u Národního muzea v březnu 2023, kde se zapletl do střetu demonstrantů s policií.
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Kritici z řad akademiků navíc upozorňovali na jeho problematické manažerské vedení fakulty, kde podle nich vytvářel autokratické prostředí, potlačoval názorové oponenty a izoloval fakultu od zbytku univerzity.
Samotný proces odvolání byl dlouhý, protože akademický senát fakulty za Ševčíkem pevně stál a odmítal ho sesadit, což rektora donutilo jednat na celouniverzitní úrovni. Přestože se Ševčík po svém odvolání na konci roku 2023 bránil soudní cestou a veškerou kritiku odmítal s tím, že jde o politický proces a útok na svobodu slova, jeho konec ve funkci děkana byl definitivní.
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15. března 2023