Masakr na Vysočině. V Třešti povstali proti německé okupaci příliš brzy

Povstání v Evropě: Pražské povstání bylo krvavější Češi v moderní historii nebojovali na vlastním území v tak obrovské bitvě, jakou bylo Květnové povstání v roce 1945. Jen v tehdejších hranicích Prahy se proti okupantům postavilo se zbraní na 30 tisíc lidí. Dalších 100 tisíc pomáhalo při stavbě barikád. Ztráty na české straně – i kvůli dobře vyzbrojené přesile – byly obrovské. Za pět dnů povstání jen v hlavním městě zahynulo bezmála 3 tisíce lidí včetně dvou generálů. Ve zbytku země se počty zabitých odhadují na 8 tisíc. Je to o mnoho víc, než se desítky let říkalo. Až v poslední době začali čísla zpřesňovat historici VHÚ. Že pražské povstání nebylo drobnou bojůvkou, lze demonstrovat na srovnání s povstaleckou Paříží ze srpna 1944. Za necelý týden ve francouzské metropoli padlo 500 bojovníků. Vedle nich zahynulo tisíc civilistů. Nicméně historici upozorňují, že to bylo dáno i lehkovážností a neopatrností, s jakou boje v ulicích sledovali. Úplně jiným měřítkem je pak krvavé povstání ve Varšavě. Během dvou měsíců urputných bojů koncem léta 1944 padlo téměř deset tisíc povstaleckých bojovníků. Děsivou bilanci pak doplňuje asi 180 tisíc civilních obětí.