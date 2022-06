Okamura se hádal o svržení vlády. Jste usvědčený lhář, vmetl mu Zdechovský

„Už jsme sbírali podpisy u hnutí ANO, protože jsme jen dvě opoziční strany. Zeptal jsem se jich tedy na to, zda nám přidají podpisy, jelikož jich potřebujeme padesát a nás je dvacet. Hnutí ANO se nepřidalo,“ řekl Okamura v pořadu 360° na CNN Prima News. ANO to zdůvodňuje tím, že nechce kazit nyní reputaci Česku, když se od 1. července ujímá předsednictví v EU.

Diskuze v televizi se nevyhnula i emotivním výpadům. „Nikdy jsem nebyl stíhán ani odsouzen za žádný trestný čin. Pan Zdechovský bude plivat dál, je to takový zhrzený politik své procentní strany. Co je šokující, tak to, že pan Zdechovský z KDU-ČSL bagatelizuje organizovaný zločin. Porovnává zcela čistého člověka, a to s organizovaným zločinem ve vládní koalici?“

Zdechovský na to zareagoval s tím, že má Okamura hned dva problémy. Jedním z nich je ten, že byl usvědčen u soudu z toho, že je lhář. „Budete se mi omlouvat, už se na to těším. Za druhé máte další problém v tom, že neumíte počítat. KDU-ČSL má 23 poslanců a vy máte 20 poslanců. Jestli tři poslanci jsou tři procenta, tak neumíte počítat,“ řekl Zdechovský. Okamura odpověděl, že by se ale KDU-ČSL sama do sněmovny nedostala.

Jako za Paroubka

Argumenty proti vyslovení nedůvěry vládě jsou například podle senátora za STAN Zdeňka Hraby jasné. „To je to poslední, co si může hnutí ANO přát, aby padla vláda. Byla by to stejná chyba, jakou udělal Jiří Paroubek v roce 2009,“ řekl Hraba.

Podle jeho slov Paroubek nevěřil tomu, že vláda padne. To, co by se potom dělo v českých zemích, tak by podle Hraba nebylo pro ANO vítězným řešením.„Pokud by padla vláda, tak by muselo nastat dočasné řešení, a to například úřednická vláda. Ovšem to není nikde dobré, aby působila v zemi delší dobu,“ dodal.

Vláda spolu se STAN čelí v posledních týdnech velké pozornosti v souvislosti s kauzou Dozimetr. Peníze ze zakázek pražského Dopravního podniku putovaly také na sponzorské dary politickým stranám, a to nejen hnutí STAN, ale i ODS a ANO. Starostové, kterým šly nejvyšší sumy, prý dary prověří a v případě pochybností peníze vrátí.

Poslanec ANO Radek Vondráček tvrdil v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS, že je podle něj možné, že bude hnutí STAN trestně stíháno kvůli kauze kolem DPP. Podle jeho slov je Vít Rakušan jako ministr vnitra ve střetu zájmů.