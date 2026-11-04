Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky voleb v USA Babiš očekával. Trump si podle něj bude dělat, co chce

Autor: , ,
  9:59aktualizováno  10:04
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Premiér Andrej Babiš (ANO) | foto: AP

Premiér Andrej Babiš (ANO)
Premiér Andrej Babiš (ANO)
Premiér Andrej Babiš (ANO)
Premiér Andrej Babiš (ANO)
39 fotografií
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté v takzvaných midterms, tedy volbách do Kongresu v polovině funkčního období, ovládnou Sněmovnu reprezentantů. Na dosavadní výsledky voleb reagují již i čeští politici. Například podle premiéra Andreje Babiše volby dopadly tak, jak očekával.

„Volby dopadly, jak jsem očekával, i když vítězství je obrovské. Padla i například bašta republikánů Texas. Znamená to, že do konce mandátu Trumpa to bude samé veto a paralýza, ale prezident Trump si bude dělat co chce a doufám, že se mu podaří ukončit válku na Ukrajině,“ uvedl premiér Andrej Babiš před odletem na oficiální návštěvu Polska.

Bývalý ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan zmínil, že populismus má datum spotřeby. „Můžou chvíli křičet, urážet soupeře a slibovat zázraky, ale když nepřijdou reálné výsledky, lidé vystaví účet. Silácká gesta a marketing nestačí – platí to za oceánem i u nás,“ doplnil Rakušan.

Schůze vlády se kvůli projednávání armádní koncepce účastní i prezident Petr Pavel, 2. listopadu 2026, Praha.
Schůze vlády se kvůli projednávání armádní koncepce účastní i prezident Petr Pavel (2. listopadu 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové ve Sněmovně. Na snímku Vít Rakušan. (3. listopadu 2026)
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)
39 fotografií

Předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz řekl, že je to jasné vítězství demokratů. „Jejich nejsilnější zbraní v předvolebním boji byl Donald Trump, jeho styl vystupování a růst cen. Republikáni mají jasný úkol - najít do dvou let nového silného kandidáta na prezidenta. Pro nás by bylo určitě dobré, kdyby politika Bílého domu byla předvídatelnější a posilovala euroatlantické vazby a NATO. To ale samotný výsledek těchto voleb nezaručuje,“ podotkl Kupka.

Podle něj zcela jistě platí, že v dalších měsících bude pro Trumpa vládnutí komplikovanější. „Přál bych si, aby bylo v Americe více republikánské odpovědné politiky a méně nepředvídatelnosti a výstřednosti. Uvidíme, jakou cestou se teď Trump a republikáni vydají,“ dodal Kupka.

Být na lístku, vyhráli bychom drtivě. Výsledky jsem ochotný uznat, řekl Trump

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib má za to, že Američané ukázali, že jejich demokracie má funkční brzdy. „Pro Evropu je to šance, že se pomoc Ukrajině vrátí na stůl. Stále ale platí, že obranu si musíme zajistit sami, protože Trump zůstává prezidentem,“ dodal Hřib.

Bývalý premiér Petr Fiala na sociální síti X k volbám napsal, že Trump utrpěl drtivou porážku. Voliči podle něj dali jednoznačně najevo velkou nespokojenost s jeho politikou.

„Nejde jen o běžnou změnu většin v komorách Kongresu uprostřed prezidentského období. Dosavadní výsledky ukazují historickou porážku republikánů. Demokraté vyhráli i tam, kde desítky let nebyli úspěšní. Jednoznačnou příčinou je Trumpova politika,“ zdůraznil Fiala s tím, že Trumpovy kroky jsou pro Evropu nevýhodné a místy nebezpečné.

„Od celních bariér přes tragické výsledky jeho blízkovýchodní politiky až po ústupky Rusku. Zvlášť znepokojivé je, jak snadno byl americký prezident ochoten podřídit bezpečnost spojenců potřebám vlastní volební kampaně,“ podotkl Fiala. Podle něj Trump bude muset nyní postupovat jinak.

Volby byly označované za referendum

Demokraté dosáhli v boji o Senát historických úspěchů v několika tradičně republikánských státech. V Texasu porazil James Talarico republikána Kena Paxtona a stane se prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas za 38 let. V Jižní Karolíně demokratka Annie Andrewsová triumfovala nad dosavadní senátorkou Darline Grahamovou.

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Americký prezident Donald Trump v reakci uvedl, že kdyby byl na hlasovacím lístku on, republikáni by nepochybně zvítězili. Prohlásil ale, že je „rozhodně ochoten“ výsledky voleb do Kongresu uznat.

Volby byly označované za referendum o Trumpovi, který má ještě více než dva roky do skončení druhého mandátu. Republikánský prezident voličům vzkázal, aby k volbám přistupovali tak, jako by byl sám na hlasovacím lístku. Republikáni dosud měli v Kongresu většinu.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Poslanci přidají 13 miliard zdravotním pojišťovnám za děti či důchodce

Přímý přenos
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Štastný

Stát nejspíš příští rok pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské či za nezaměstnané navíc 13 miliard korun. Poslanci rozhodují o zvýšení plateb státu za státní...

4. listopadu 2026,  aktualizováno  10:24

Výsledky voleb v USA Babiš očekával. Trump si podle něj bude dělat, co chce

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté v takzvaných midterms, tedy volbách do Kongresu v polovině funkčního období, ovládnou Sněmovnu reprezentantů. Na dosavadní výsledky...

4. listopadu 2026  9:59,  aktualizováno  10:04

V Litovli opět hořelo. Po požáru firemní haly jdou škody do desítek milionů

Požár poničil v litovelské místní části Unčovice výrobní a skladovací halu,...

Devět jednotek hasičů vyjíždělo v noci k velkému požáru skladovací a firemní haly v Unčovicích, místní části Litovle na Olomoucku. Plameny podle prvotních odhadů napáchaly škody v řádu desítek...

4. listopadu 2026  10:04

Zemřel hudebník Jan Černohorský. Členovi Divadla Spejbla a Hurvínka bylo 46 let

Jan Černohorský

Ve věku 46 let zemřel v neděli hudebník Jan Černohorský. Byl členem technického týmu Divadla Spejbla a Hurvínka, které zprávu o jeho odchodu zveřejnilo na svém facebookovém profilu.

4. listopadu 2026  9:48

Muž lákal zákazníky na levnou krabičkovou stravu, objednávky ale mnohdy nedorazily

ilustrační snímek

Kriminalisté obvinili z podvodu dvaatřicetiletého muže z Chomutova, který lákal zákazníky na levnou krabičkovou stravu. Objednávky ale mnohdy nedorazily a lidé se nedočkali ani vrácení peněz či...

4. listopadu 2026  9:43

Babiš bude jednat Tuskem. Je to pro nás klíčový spojenec, řekl před odletem

Polský premiér Donald Tusk a český předseda vlády Andrej Babiš se setkali na...

Premiéra Andreje Babiše přijme na středečním jednání ve Varšavě polský předseda vlády Donald Tusk. Společně chtějí diskutovat o řadě témat, včetně konkurenceschopnosti evropské ekonomiky nebo o...

4. listopadu 2026  8:38,  aktualizováno  9:36

Po amerických volbách oslabují akcie i dolar, investoři čekají změnu kurzu

Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026

Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie i dolar oslabily, naopak americké státní dluhopisy posílily. Investoři se obávají přísnější...

4. listopadu 2026  9:29

Dvě auta prorazila plot a skončila na zahradě. Jedno vezlo v přívěsu živé prase

Nehoda na Plzeňsku. Po srážce zůstala obě auta v plotě u rodinného domu....

Hasiči z Přeštic na Plzeňsku zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel v obci Újezd. Obě auta po srážce prorazila plot a skončila na zahradě rodinného domu. Stejně tak vozík s živým...

4. listopadu 2026  9:28

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

4. listopadu 2026,  aktualizováno  9:28

V kauze Dozimetr chtěl soud svědectví Polčáka ze STAN. Na jednání nedorazil

Bývalý europoslanec Stanislav Polčák

Soud v kauze Dozimetr měl pokračovat výslechy klíčových svědků. Na pořadu dne měla být výpověď bývalého europoslance a člena hnutí STAN Stanislava Polčáka. Ten dříve v hnutí pozastavil své členství,...

4. listopadu 2026,  aktualizováno  9:22

První muslim v americkém Senátu. Progresivec El-Sayed dobyl Michigan

Demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed slaví vítězství ve volbách do...

Levicový demokrat Abdul El-Sayed získal podle projekcí amerických médií senátorské křeslo v ostře sledovaném souboji ve státě Michigan a stává se prvním muslimským senátorem Spojených států. Porazil...

4. listopadu 2026  8:55,  aktualizováno  9:08

Konečná po 21 letech končí u komunistů. Stranu chce ušetřit dopadů „lynče“, vysvětlila

Hostem pořadu Rozstřel je Kateřina Konečná, lídryně Stačilo!

Europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!) se rozhodla po 21 letech ukončit členství v komunistické straně. Na Facebooku ve středu uvedla, že nechce, aby lynč rozpoutaný...

4. listopadu 2026  8:07,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.