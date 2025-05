Všichni žáci pátých, sedmých i devátých tříd, kteří se letos hlásí na střední školu nebo víceleté gymnázium, mohou od pondělí 12. května zjistit, kolik bodů se jim započítalo za dubnové zkoušky.

Na každé škole, na kterou si podali přihlášku, mohou žáci a jejich rodiče na vyžádání nahlédnout do spisu, který si škola k uchazeči vede. V něm je uveden nejen bodový zisk za jednotnou přijímací zkoušku, kterou děti psaly v dubnu, ale také další body. Třeba za prospěch, účast na předmětových olympiádách nebo za školní část přijímací zkoušky.

Nahlédnutí do spisu slouží především pro kontrolu a informace z něj případně jako podklad pro sporné případy a odvolání.

Kdy podávat odvolání Odvolání je nutné podat nejpozději do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků celého přijímacího řízení. Nemá smysl podávat odvolání proti nepřijetí, když důvodem bylo naplnění kapacity oboru. K tomu se nebude přihlížet. Podat odvolání je možné například v momentě, kdy uchazeč rozporuje vyhodnocení testů nebo započítání dalších bodů.

„Lze se seznámit s dokumenty, které jsou součástí správního řízení při přijímacích zkouškách – tedy zda máme všechny podklady pro vyhlášení rozhodnutí. Je to přihláška uchazeče, vysvědčení ze základní školy, případně potvrzení o docházení do zájmových aktivit a podobně a záznamové archy jednotných přijímacích zkoušek. Právo nahlížet do spisu mají účastníci řízení, kteří se prokáží platnými osobními doklady,“ informuje Miloslav Zajíc, zástupce ředitelky Gymnázia Mnichovo Hradiště.

Střední školy doporučují zájemcům, aby si předem rezervovali čas, kdy do školy přijdou. A to třeba na telefonu školy nebo e-mailem.

„V rámci nahlížení Vám nemůžeme poskytnout žádné informace o pravděpodobnosti přijetí Vašeho dítěte. Výsledky (přijat/nepřijat) budou zveřejněny 15. 5. na webu školy a na (přihlašovacím portálu, pozn. red.) DiPSy,“ upozorňuje na svých stránkách Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3 v Praze.

Výsledky v poště nehledejte

Jak zjistím své registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky? Elektronicky přihlášení uchazeči ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem. Zdroj: Přihlášky na střední (Cermat)

Uchazeče i letos rozřazuje speciální algoritmus. O tom, jestli se dítě na střední školu dostalo, nebo ne, se v přihlašovacím portálu DiPSY dozví ve čtvrtek nejen ti, kteří podávali přihlášku na střední elektronicky. Informace pod unikátním kódem – takzvaným registračním číslem dítěte – tam najdou i ti, kteří odesílali přihlášku poštou či ji doručovali na školu osobně.

Zároveň má každá škola povinnost zveřejnit seznam přijatých a nepřijatých uchazečů, a to jak na webových stránkách, tak fyzicky před školou – třeba na dveřích.

Poštou se informace o přijetí ani nepřijetí neposílají.

Do spisu je možné nahlížet i po samotném zveřejnění kompletních výsledků a informací o přijetí či nepřijetí dítěte. „Samozřejmě máte právo nahlédnout do spisu i kdykoliv po zveřejnění výsledků (po 15. květnu). Typicky, pokud se vám po vyhlášení výsledků cokoliv nezdá. Například když zjistíte, že jste nepřijati a že ve výsledkové listině nemáte body za školní část zkoušky i přes krásný prospěch, vydejte se do školy co nejdříve a situaci prověřte,“ radí deváťákům a dalším uchazečům server To dáš – přijímačky nanečisto, který nabízí tréninkové kurzy před jednotnou přijímací zkouškou.

Ředitelka státní organizace Cermat, která má přijímací řízení na starosti, připomíná, že záznamové archy jednotné přijímací zkoušky bude mít většina dětí „po ruce“. „Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, mají po 15. květnu v DiPSy k dispozici své ohodnocené záznamové archy,“ upozorňuje Rosůlková.