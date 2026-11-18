Člen kárného senátu Nejvyššího soudu Petr Vojtek připustil, že rozsah nahlížení byl „poměrně enormní“. Vše ale souviselo s činností soudu. Vrcha se snažil kontrolovat práci sdílené asistentky. Podle Vrchova advokáta Stanislava Balíka rozhodl Nejvyšší soud moudře.
Žalobu podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na podnět vedení vyškovského soudu. Vrcha podle nadřízených neoprávněně vstupoval do spisů v elektronickém informačním systému ISAS. Šlo přibližně o 200 spisů jiných senátů. Vrcha nahlížení zdůvodnil kontrolou pracovní činnosti své tehdejší asistentky, zmiňoval také pracovní či studijní důvody. Kárnou žalobu označil za odplatu za kritiku vedení soudu.
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Současný ministr Tejc podal odvolání k Nejvyššímu soudu, dnešního jednání se však osobně neúčastnil. Ivana Borzová z ministerstva spravedlnosti uvedla, že soudci by měli do spisů jiných senátů vstupovat, jen pokud mají legitimní důvod. Spisy obsahují osobní údaje, často mají citlivou povahu. Zmínila také rozsah Vrchova nahlížení a navrhla, aby Nejvyšší soud případ vrátil prvostupňovému kárnému senátu.
Ani Vrcha se dnešního jednání nezúčastnil, zastoupil jej advokát Balík. Systém ISAS podle něj neslouží jen pro práci s vlastními spisy. Vrcha ze spisů nic nevynášel, informace „neopustily budovu“, zdůraznil Balík. Poukázal také na to, že soudci mají osobní integritu a vědí, že je váže mlčenlivost.
Potrestání soudce za nahlížení do systému by podle Balíka bylo nebezpečným signálem. „Byl by to bezvadný způsob, jak šikanovat soudce, který by tímto způsobem přišel o jeden z atributů soudcovského povolání – pocit nezávislosti,“ řekl Balík, jenž působil deset let jako soudce Ústavního soudu. Kdo nikdy nenahlížel do cizího spisu, ať hodí kamenem, uvedl Balík.
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Podle kárného senátu Vrcha možná situaci neřešil šťastně, nicméně opatřoval si argumentaci, aby mohl polemizovat s vedením soudu. Nahlížení tedy souviselo s činností soudu a organizací práce.
S podobným výsledkem se Nejvyšší soud letos v březnu zabýval případem chomutovské soudkyně Hany Muritové. I ona čelila kárné žalobě za nahlížení do justičního systému a údajná další pochybení, avšak byla zproštěna obvinění. „Soudce samozřejmě může nahlížet do soudních informačních systémů,“ uvedl tehdy předseda senátu Josef Mazák. Případné zneužití by muselo být prokázáno.