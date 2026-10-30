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Rajchlova komise k Dozimetru znovu zasedá. Chce odhalit vyšetřovací selhání

Tereza Tykalová
  11:30
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
34 fotografií
Již popáté se schází parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr v čele s Jindřichem Rajchlem (PRO). Na programu je vyslýchání svědků, o koho přesně půjde, Rajchl odmítl říct. Komise je podle něj důležitá, protože při vyšetřování kauzy došlo k systémovým selháním, které je třeba odhalit. Po poledni by měli zástupce komise vystoupit na tiskové konferenci.

„Došlo zcela jednoznačně k systémovým selháním, které my musíme odhalit. Myslím si, že parlamentní kontrola je tady zcela na místě, neboť ta kauza vyvolává celou řadu pochybností u veřejnosti, což je podle mého názoru vůbec to nejzásadnější,“ uvedl při příchodu na jednání Rajchl.

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)
34 fotografií

Komise se schází již popáté a bude vyslýchat svědky. Podle informací iDNES.cz by mělo jít o dozorující státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ti běžně nemohou vypovídat, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová je ale podle Rajchla částečně zbavila mlčenlivosti.

„Veřejnost právem požaduje to, aby se na to podíval ještě někdo nestranným třetím okem a zjistil, jestli tam skutečně všechno proběhlo v pořádku, tak, jak mělo, nebo nikoliv,“ dodal Rajchl. Slibil také, že členové komise projdou všechny výslechy, sami vyslechnou svědky a budou zjišťovat, zda nedošlo k procesnímu pochybení.

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Spisy nevydal soud ani zastupitelství

Komise jednala naposledy v půlce září. Zástupci komise tehdy oznámili, že jim soudy ani státní zastupitelství neposkytlo spisy.

Zástupci uvedli, že chystají legislativní změnu, aby orgány činné v trestním řízení i další veřejné instituce musely vyšetřovacím komisím požadované dokumenty vydat.

Podle Rajchla půjde o jednoduchou novelu, která by měla být účinná od ledna příštího roku. Vyšetřovací komise má podle něho zákonné právo předvolávat svědky a pořizovat si listiny, v legislativě ale chybí povinnost tyto dokumenty poskytnout.

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Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s podnikatelem Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty. Nikoho zatím do vězení neposlal.

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