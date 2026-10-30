Rajchlova komise k Dozimetru znovu zasedá. Chce odhalit vyšetřovací selhání

„Došlo zcela jednoznačně k systémovým selháním, které my musíme odhalit. Myslím si, že parlamentní kontrola je tady zcela na místě, neboť ta kauza vyvolává celou řadu pochybností u veřejnosti, což je podle mého názoru vůbec to nejzásadnější,“ uvedl při příchodu na jednání Rajchl.
Komise se schází již popáté a bude vyslýchat svědky. Podle informací iDNES.cz by mělo jít o dozorující státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ti běžně nemohou vypovídat, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová je ale podle Rajchla částečně zbavila mlčenlivosti.
„Veřejnost právem požaduje to, aby se na to podíval ještě někdo nestranným třetím okem a zjistil, jestli tam skutečně všechno proběhlo v pořádku, tak, jak mělo, nebo nikoliv,“ dodal Rajchl. Slibil také, že členové komise projdou všechny výslechy, sami vyslechnou svědky a budou zjišťovat, zda nedošlo k procesnímu pochybení.
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Státní zastupitelství nedalo parlamentní komisi spis k Dozimetru, Rajchl se zlobí
Spisy nevydal soud ani zastupitelství
Komise jednala naposledy v půlce září. Zástupci komise tehdy oznámili, že jim soudy ani státní zastupitelství neposkytlo spisy.
Zástupci uvedli, že chystají legislativní změnu, aby orgány činné v trestním řízení i další veřejné instituce musely vyšetřovacím komisím požadované dokumenty vydat.
Podle Rajchla půjde o jednoduchou novelu, která by měla být účinná od ledna příštího roku. Vyšetřovací komise má podle něho zákonné právo předvolávat svědky a pořizovat si listiny, v legislativě ale chybí povinnost tyto dokumenty poskytnout.
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„Žádné uchechtávání.“ Obhájci a obvinění v kauze Dozimetr grilovali Marvanovou
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s podnikatelem Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty. Nikoho zatím do vězení neposlal.