„Z mého pohledu jsme zase o krok dál,“ uvedl Rajchl. Na další schůzi se komise podle něho sejde 11. prosince.
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Naopak člen za STAN Jan Papajanovský činnost komise znovu zpochybnil. „Rajchlova vyšetřovací komise v úterý znovu předvedla, proč paralelní justice nedává smysl: Z předvolaných svědků přišel jeden. Ostatní byli nejspíš u skutečného soudu,“ napsal na síti X.
Papajanovský se dotkl i debaty s Mazánkem, který podle poslance fanoušky konspirací nepotěšil. Informace o pěti mrtvých je nesmysl, předseda STAN Vít Rakušan neměl s případem nic společného a jeho název vybral policista naslepo, napsal.
Komise má prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy, středočeských krajských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny. V kauze se nyní zpovídá před soudem šest mužů v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem.
Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Skupina vinu odmítá. Někteří členové se však už dříve přiznali a uzavřeli dohody o vině a trestu. Soud je uznal vinnými a potrestal převážně peněžitými tresty.
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Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček, ale také například ministr školství za STAN Petr Gazdík kvůli kontaktům s podnikatelem Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Gazdík v úterý vypovídal před soudem.