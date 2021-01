K výsadkářům chce nejvíc zájemců v historii, první zkoušky budou v březnu

„Březnové výběrové řízení k výsadkářům bude vzhledem k obrovskému zájmu uchazečů doposud tím největším. Pokud i ty chceš být součástí příběhu 43. výsadkového pluku, tak neváhej,“ napsal Zelinka na Twitteru.



„Je třeba si uvědomit, že proces přihlašování není ukončen, ten je ukončen přibližně týden před výběrovým řízením, to znamená, že to bude uzavřené až v polovině března,“ doplnil pro iDNES.cz Zelinka.

Lidé se hlásí ze dvou zdrojů. „Ten první jsou lidé hned po základním výcviku. Ti jsou navrhovaní do armády, projdou nutnými procedurami, tři měsíce je ve Vyškově cvičí a poté jdou do armády jako takové. A v ten moment k nám dělají výběrové řízení. Z tohoto zdroje máme 51 zájemců. Poté se k nám mohou hlásit vojáci, kteří slouží už několik let u jiných jednotek, a to je těch 25, včetně studentů z Univerzity obrany,“ dodal.

Ivo Zelinka @IvoZelinka Výběrové řízení k #výsadkáři ️ Březnové výběrové řízení k výsadkářům @ArmadaCR bude vzhledem k obrovskému zájmu uchazečů doposud tím největším . Pokud i ty chceš být součástí příběhu 43. výsadkového pluku, tak neváhej ❌. Chceš vědět víc? ⤵️ https://t.co/1aq9mxbX4T https://t.co/5Iuy0GcX0I oblíbit odpovědět

Celkově tak zatím projevilo zájem o výsadkáře 76 lidí. Zelinka si je jistý, že další se do března ještě přihlásí. „Náš rekord byl dříve 55 lidí,“ uvedl.

Jak upozorňuje samotný web elitní jednotky, k výsadkářům neberou každého, kdo sepřihlásí. Zájemci musí podstoupit výběrové řízení. V letošním roce se to první skuteční 16. března. Vypsány budou i další termíny. Celkem armáda vypisuje 3 až 4 výběrová řízení.

Za obrovským zájmem o výsadkáře je podle Zelinky vícero důvodů. „Myslím si, že dokážeme na sociálních sítích hovořit jazykem cílové skupiny. A v tomto případě cílová skupina nejsem já, kterému je 40, ale kluk, nebo holka, kterým je 19 let,“ popsal s tím, že dalším důvodem může být i to, že se původně prapor výsadkářů změnil na samostatný pluk.



„To, že vznikl výsadkový pluk, je věc, která v hlavách těch potencionálních uchazečů celkem zarezonovala. Najednou je to samostatný útvar, který spadá pod velitele pozemních sil, má dost specifické úkoly, je to národní síla okamžité reakce. V jejich pohledu děláme ty dobrodružné, zajímavé věci. Pokud si mladý 19 kluk představí vojáka, tak si nejspíše představí individuálního bojovníka, jak v lese někde v týlu nepřítele něco dělá. A to je výsadkář,“ uvedl.

Fyzická i psychická zátěž

A co všechno takové výběrové řízení obsahuje? První den zájemci podstoupí fyzické testy, jako jsou shyby, kliky, sedy-lehy či běh.

Zvládnout musí také překážkovou dráhu či psychotesty. Druhý den je v plánu plavání, běh s kládou na 5 kilometrů či 10 kilometrový urychlený přesun se zátěží 15 kilo. Třetí den pak zájemci musí absolvovat pochod na 35 kilometrů se zátěží, běh s nosítky a například také pohovor s psychology. Přesné podmínky výběrového řízení má výsadkový pluk na svých stránkách.

Co budete muset splnit? Podívejte se, čím při testování musíte projít.

To, že není úplně jednoduché si výběrovým řízením projít, dokazují i čísla z loňského roku. Například do červnového výběrového řízení se přihlásilo 51 uchazečů. Fyzicky i psychicky náročnou zkoušku zvládlo nakonec 34 vojáků.



Česká armáda od loňského října přeměnila 43. výsadkový prapor na pluk. Jednotka, která je určena pro výsadkové operace, akce v týlu nepřítele či na evakuaci civilistů, bude mít do roku 2026 nové schopnosti. Rozroste se také početně a získá nové vybavení.

Vznik pluku armáda veřejnosti oznámila v roce 2018. Zelinka již dříve řekl, že jde o reakci na změněnou bezpečnostní situaci, kterou dobře ilustruje například neočekávaná anexe Krymu Ruskou federací. NATO postavila před nutnost vybudovat jednotky, které budou schopné rychlé reakce. Ideální k tomu jsou právě výsadkáři, tedy jednotka lehkého typu. V české armádě vznikající pluk doplní již existující dvě brigády lehkého a těžkého typu.

Zelinka praporu velel od počátku roku, za úkol ho měl připravit právě na přeměnu na pluk. Znamenalo to například výstavbu ubytovacích zón i přípravu projektů do budoucna, kdy jednotka dostane nové zbraně i techniku. Rozrůst se mají i chrudimská kasárna. Zelinka uvedl, že i navzdory koronavirové epidemii nemohli výsadkáři rezignovat na výcvik.

Pluku velí od loňského října plukovník Róbert Dziak, zkušený voják, který má za sebou zahraniční operace i nasazení na zahraničních vojenských pracovištích. Poslední měsíce na generálním štábu připravoval právě rozvoj výsadkového vojska.

Plně funkční by měl být pluk nejpozději k 1. lednu 2026. V té době by měl mít k dispozici nejen dostatek lidí i nové techniky, ale dosáhne i všech plánovaných schopností. Výsadkáři budou plnit plnit vzdušné a výsadkové operace, operace v týlu nepřítele, zachraňovat sestřelené letecké posádky, vést boj na zdrženou, přepadové operace či evakuovat civilisty. Pluk by měl mít přibližně 1 500 příslušníků.