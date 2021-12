Výroky roku 2021: Body zlomu Duška, fotbalistky k plotně i draslíkový muž

1 LEDEN

Dostaneš flákanec

Začátkem roku bylo v Poslanecké sněmovně ČR živo. Ke konci ledna se ve Sněmovně strhla potyčka poté, co místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel z ČSSD při jednání o prodloužení nouzového stavu vypnul mikrofon poslanci Volnému, který začal urážet jak jeho, tak další sociální demokraty.

„Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže,“ řekl Lubomír Volný. „No tak to přijďte,“ opáčil mu Hanzel. „My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka...,“ byla slova Volného, po nichž ho řídící schůze vypnul.

Volný se pak vypravil k řečnickému pultu místopředsedy Sněmovny a snažil se vší silou pokračovat dál ve svém vystoupení. „Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné?“ vyhrožoval do mikrofonu místopředsedy Sněmovny.

Volného nakonec ze sálu vyvedla ochranná služba. Mandátový a imunitní výbor v únoru rozhodl, že Volný musí zaplatit pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu.