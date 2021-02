„Už nikdy nebudou plošná opatření“. Vzpomenete si, kdo pronesl jaké výroky?

Premiér Andrej Babiš

„Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost,“ uvedl v televizním projevu. (23. března 2020)

„Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény,“ řekl Radiožurnálu v reakci na názor náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat, takzvaně promořit se. (6. dubna 2020)

„Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny. Izolovat jejich kontakty, a tím radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky chytré karanténě,“ řekl s tím, že chytrá karanténa je jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru. (9. dubna 2020)

„Nechápu, co od nás opozice chce, už to nebude nikdy plošné opatření.“ (5. června 2020)

„Naše média (kvůli koronaviru) od rána straší a někteří lidé jsou vystrašení. Je nárůst. Všude v Evropě je nárůst a my trasujeme“. (22. srpna 2020)

„Chceme nechat lidem svobodu, ať se rozhodnou. Zároveň ale musíme udělat vše pro to, abychom ochránili zdraví a vytvořili systém, který jim v maximální míře svobodnou volbu umožní. Říkáme ano, ti starší by se měli chránit, ale neměli bychom všechno nařizovat. Prostě se potřebujeme vrátit do normálního života před virem,“ řekl v rozhovoru pro Právo (22. srpna 2020)

„Best in covid“. Slovy, že Česko je v boji s koronavirem nejlepší, hodnotil situaci na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. (31. srpna 2020)

„Já bych doporučil velice jednoduchou věc. Víte, my důchodci, kdysi jsme chodili do zahrad, ne do řetězců. Tak zkuste už tady konečně schválit ten zahrádkářský zákon a neřešte stále covid-19,“ řekl ve Sněmovně. (17. září 2020)

„Stejně jako vy, to chceme zvládnout jen s opatřeními, která náš život omezí co možná nejméně,“ řekl v televizním projevu, ve kterém mimo jiné apeloval na odpovědnost a důslednost v dodržování pravidel s tím, že „rouška neohrožuje svobodu a demokracii. Ale její nenošení ohrožuje životy“. (21. září 2020)



„Nechceme dělat opatření jako v březnu s obrovským dopadem na naši ekonomiku a do života našich občanů,“ řekl ve Sněmovně před jednáním vlády o vyhlášení nouzového stavu s tím, že nikdo nechce zavírat obchody, restaurace ani jiné provozy, jako tomu bylo na jaře. (30. září 2020)

„Museli jsme plošně podpořit živnostníky, společnosti s ručením omezeným. My si už nemůžeme dovolit taková opatření,“ řekl s tím, že jarní omezení fungování země stálo stát 200 miliard korun. (11. října 2020)

„V březnu přišel někdo s matematickým modelem, v srpnu nikdo. Ti, kteří měli přijít, nepřišli. ... Získali jsme obrovské zkušenosti. Nějaké chyby nastaly, tak jsme se z nich poučili a snažíme se je napravit,“ řekl po jednání vlády (12. října 2020).

„Když říkáte, že nouzový stav nepotřebujeme, tak ohrožujete životy. Když se to neprodlouží, je to chaos, je to katastrofa, je to ohrožení životů,“ řekl ve Sněmovně při jednání o prodloužení nouzového stavu. (9. prosince 2020)

„Že jsem se jmenoval vládním zmocněncem, je samozřejmě nadsázka. Původně jsem si myslel, že někoho budeme hledat... Dohlížím na to, pomáhám ministerstvu, takže žádný zmocněnec není a nebude. Já jsem premiér, který je za to zodpovědný a vždy jsem se hlásil k té odpovědnosti,“ řekl k očkování. (27. prosince 2020)

„Pokud někdo zítra neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko...“ (10. února 2021)

„Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá,“ řekl 18. února poté, co s Prymulou jako svým poradcem ukončil spolupráci.

První ministr Adam Vojtěch

„Nemůžeme si dovolit udělat nějaký neuvážený krok, který by vedl k druhé vlně pandemie,“ řekl k možnému rozvolňování opatření s tím, že život „asi ještě nějaký čas úplně běžný nebude“. (8. dubna 2020)

Druhý ministr Roman Prymula

„Bude to dynamický proces. Nebude to nic tajného, data budeme pravidelně zveřejňovat a pokud tam bude problém, tak logicky budeme muset přidat nějaké opatření,“ řekl k možnému rozvolňování opatření s tím, že rozvolňování umožní takzvaná chytrá karanténa. (24. března 2020)

„Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví,“ uvedl ke svému názoru, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. Dodal, že plošné testování není potřeba. (24. března 2020)

„Vyhráli jsme první bitvu, ale čeká nás dlouhá válka,“ (6. dubna 2020)

„Já jsem obecně poměrně zklamán. Myslím, že role těchto dvou institucí by měla být v tom, že se udělá nějaký plán. Že udělají doporučení. Že ty organizace budou řídit Evropu, v případě WHO svět. Ony se ale v některých chvílích vyloženě vezly. Každá země dělala něco na koleně, opisovaly od sebe, aplikovaly své nápady. A nikdo nestanovil žádná obecná pravidla. ... O rouškách a WHO nemluvě,“ řekl v rozhovoru s deníkem MfDnes na otázku o roli EU a WHO v řešení dopadů pandemie. (11. května 2020)

„Dávám vám své slovo, že budeme stále monitorovat dopady jednotlivých opatření a vyhodnocovat jejich nutnost a funkčnost. Jasně říkám, že bude-li to situace umožňovat, budeme opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat,“ řekl v televizním projevu, ve kterém se omluvil za to, že nebyl v létě dost důrazný a na opatřeních proti druhé vlně netrval. (13. října 2020)

„Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů, tedy že lidé, kteří rozhodují o opatřeních, by je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, jako že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,“ řekl poté, co deník Blesk vydal fotografie, které ministra zachytily bez roušky při nočním odchodu z restaurace.

Třetí ministr Jan Blatný

„Všechny vyzývám, pojďme to vydržet. Virus neporazíme jinak než očkováním a dodržováním opatření. Jejich obcházení není žádná frajeřina, je to bezohlednost vůči ostatním. Je to také jeden z hlavních důvodů, proč je musíme neustále prodlužovat. Jiná cesta totiž není,“ řekl s tím, že zavedená opatření přestala fungovat kvůli přítomnosti britské mutace (4. února 2021)

„Řešením je uvědomělý přístup každého z nás místo dalších restrikcí,“ řekl s tím, že plošná opatření nefungují, když nejsou individuálně dodržována. (17. února 2021)

Šéf krizového štábu Jan Hamáček

„My v půlce září mluvili o vyhlášení nouzového stavu a podívejte se, jaká byla reakce politiků a opinion makerů. Byl bych strašně rád, aby k tomu se stejnou pokorou přistupovali všichni a sáhli si do svědomí.“ (12. října 2020).

„Není možné, abychom si hráli na to, že nám funguje trasování a chytrá karanténa v situaci, kdy v některých krajích udávají trasovaní 0,25 kontaktu na osobu, to ukazuje na zásadní problém.“ (8. února 2021)

„Vážíme si ale toho, že drtivá většina lidí opatření dodržuje.“ (8. února 2021)

„Máme, ale nedáme, protože nemůžeme. Kupte si je,“ předpovídal Hamáček reakci státu na žádosti hejtmanů o zdravotnické pomůcky nebo zdravotnická lůžka v případě zrušení nouzového stavu. (11. února 2021)

Ministryně práce Jana Maláčová

„Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol,“ uvedla v televizní debatě. (7. února 2021)

Ministr kultury Lubomír Zaorálek

„Nemůžete to jenom tak vyhodit do povětří. Půjde to na vaše hlavy, až ta situace se bude zhoršovat,“ vzkázal předsedům opozičních stran při jednání o prodloužení nouzového stavu a dodal, že vláda opatření prosazuje proto, „že nechceme ty lidi do prdele na těch jednotkách intenzivní péče“. (11. února 2021)

Šéf České lékařské komory Milan Kubek

„Možná začneme brát víc vážně hygienu, ve které jsme mi Češi byli vždycky slabší. A nebudeme zlehčovat očkování“, řekl s tím, že se svět pandemií změní. (22. března)

„Každý den, kdy budeme v rozvolněném stavu, zaplatíme několika dny karantény po Novém roce.“ (15. prosince 2020)

„Vláda i opozice nám dnes společnými silami podrazily nohy. My budeme dál bojovat o životy našich pacientů. Je nám jasné, že jsme politikům úplně lhostejní, ostatně projevuje se to na tom, že už tři měsíce škemráme o nějaké finanční ocenění extrémně náročné a nebezpečné práce,“ řekl pro iDnes.cz poté, co Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav. (11. února 2021)

Prezident republiky Miloš Zeman

„Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat a nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom se nenechali očkovat a žili tak, jako by epidemie vůbec neexistovala,“ uvedl ve svém vánočním poselství s tím, že po jarním zvládnutí první vlny nemoci podle něj opozice, vláda i veřejnost usnuli na vavřínech. (26. prosince 2020)

Bývalý prezident republiky Václav Klaus

„Pod pláštíkem protiepidemických opatření jsou omezovány ústavou dané občanské svobody, je likvidována ekonomika a s ní důstojné životy statisíců lidí, jsou rozvraceny finance státu, jsou vytvářeny dluhy, které budou zatěžovat nás a naše potomky dlouhá desetiletí,“ řekl v projevu u příležitosti výročí vzniku samostatného státu. (28. října 2020)

„Cílené, záměrné a svévolné zastrašování veřejnosti nejen pokračuje, ale nabylo nové síly,“ napsal ve svém komentáři kritizujícím vládní protiepidemický systém PES. (8. prosince 2020).

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Uvedl, že kabinet nedělá rozhodnutí na základě názoru expertů či v zájmu občanů, „ale podle zcela náhodných hodů kostkou a PR líbivosti. V pondělí pan ministr řekl, že restaurací se povinné roušky týkat nebudou, ve středu změnil názor a ve čtvrtek je vše už zase jinak. Není v lidských silách se v opatření vlády jakkoliv orientovat,“ dodal. (20. srpna 2020)

Politik TOP 09 Miroslav Kalousek

„Myslím, že jsme se chovali nesmírně konstruktivně a tolerantně a vycházeli jsme vládě vstříc. Koneckonců opatření byla nutná a my jsme je podporovali. ... Nikdy jsme nevěděli, jestli rozhodnutí byla podle toho, jak se pan premiér vyspal,“ řekl k roli opozice v jarní části pandemie v rozhovoru pro Právo. „Vláda si zaslouží jedničku za zákazy, selhala ale v rychlé pomoci. ... Zcela určitě bych dělal chyby úplně stejně, jako je dělala tato vláda. ... Ale jsem si jist, že bych nelhal a nepodváděl veřejnost, což vláda bohužel dělala velmi často.“ (25. května 2020)

Předseda KSČM Vojtěch Filip

„Ochota k jednání byla, ale bez toho, abychom viděli realizaci uzavřených dohod, nemáme žádný důvod, abychom předkládali nové požadavky a věřili tomu, že budou splněny,“ řekl s tím, že komunisté nevidí důvod pro další prodloužení nouzového stavu (3. února 2021).

Vakcinolog Jiří Beran

„Znovu a znovu si však myslím, že bychom měli lépe a precizněji identifikovat rizikovou skupinu (ne jen věkem) a že bychom u ní měli uplatňovat škálu cílených protiepidemických opatření, a ne jen izolaci a očkování,“ řekl MfDnes s tím, že nelze jen celou společnost zavřít doma a čekat, že vše vyřeší očkování. (3. února 2021)

Imunolog Václav Hořejší

„Teď jsme v situaci, že už to vůbec nejsme schopni zvládat. Trasování kontaktů je parodie. ... U nás všechno tak strašně dlouho trvá, o všem se jen mluví a nikdo není schopný to zorganizovat,“ řekl pro iDnes.cz. (4. února 2021)

Další imunolog Jaroslav Svoboda

„Lidé, co mají pozitivní test, jsou nakažení. Nikoli nemocní! Nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se projeví jen u malé části lidí. To je potřeba rozlišovat. To politici ani média nedělají a tím lidi zbytečně straší. A ten počet infikovaných je daný počtem testů. To je evidentní,“ řekl pro Týdeník Echo (7. října 2020).

Biochemik Jan Trnka

„Je ale zpackané“, řekl o očkování. „Pak tady vidíme, že máme 20.000 dávek AstraZeneca a bylo z nich za týden vyočkováno sotva tisíc. To je prostě průšvih,“ dodal v diskusním pořadu televize Prima (14. února 2021)

Mediální expert Jan Potůček

„Je to zásadní porušení štábní kultury, ale bohužel se s tím nedá nic dělat, když toho dlouhodobě zneužívá i premiér. Velmi neobvyklé je zveřejňování opatření formou obrázků na twitterovém účtu ministra zdravotnictví ještě před samotnou tiskovou konferencí vlády. To nás trochu posouvá k Trumpovskému pojetí politiky, což mě trochu děsí,“ řekl ČTK k praxi sdělovat zásadní vládní opatření proti šíření koronaviru přes twitter. (13. října 2020)

Biolog René Levínský

„Trasování v této zemi vlastně nefungovalo nikdy. Nejdřív nefungovalo, protože neměl kdo trasovat, a když ti lidé jsou, tak počet hlášených kontaktů je naprosto směšný,“ řekl pro Seznam Zprávy. (6. ledna 2021)

Virolog Pavel Plevka

„Toto číslo může být dvakrát až třikrát vyšší, možná ještě i o něco víc než třikrát. To znamená, že počet skutečně infikovaných je někde kolem dvou, tří až tří a půl milionu,“ řekl o počtu nakažených v Česku pro Aktuálně.cz. (15. února 2021)