Od podpory po správné rozhodnutí. Jak šel čas s výroky v kauze Mlejnek

„Známe se od roku 2012. Jak a kdy jsme se seznámili, si nepamatuji. Potkával jsem se s ním zhruba jednou až dvakrát ročně. Důvodem bylo, že jsem jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou zakázku jsem jeho prostřednictvím nezískal,“ vysvětloval šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek kontakty v tu dobu s nesvéprávným Michalem Redlem v článku portálu Seznam Zprávy z 10. srpna.

„Nepodléhejme honu na čarodějnice“

„Nejmenoval jsem ho s vědomím, že je kamarád Redla, ale že s ním byl v pracovním kontaktu,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan na dotaz portálu, co o kontaktech Mlejnka věděl před jeho jmenováním do čela rozvědky.

„Rozhodně nesdílím názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Nepodléhejme honu na čarodějnice. Práci vykonává dobře,“ dodal Rakušan v den zveřejnění skutečnosti, že se Mlejnek s Redlem stýkal.

„Odvolání Rakušana, nebo hlasování o nedůvěře vládě“

„Pokud je Vít Rakušan schopen hájit jmenování šéfa civilní rozvědky, který udržoval styky s pravou rukou Radovana Krejčíře a nyní hlavou zločinecké skupiny v kauze Dozimetr, nemá ve své funkci co dělat. Za jednu schůzku s Redlem přitom chtěl odvolat ředitele České pošty,“ kritizovala za opozici šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová zastání ministra vnitra.

„Pokud se dnešní zpráva potvrdí, je to další selhání ministra vnitra Víta Rakušana,“ uvedla na Twitteru rovněž 10. srpna poslankyně hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová.

„Pokud i po těchto skutečnostech premiér (Petr) Fiala (ODS) v sobě nenajde špetku odvahy a rozhodnosti, dál se bude chovat jako slaboch a neodvolá Víta Rakušana z kabinetu, nezbývá nám než vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Dělat jsme to nechtěli v době předsednictví EU, ale situace je už příliš vážná. Radši rychlý řez, než aby Fialova vláda dál zesměšňovala vlastní zemi před celou Evropou a celým světem,“ vystupňoval tlak opozice na vládní pětikoalici předseda hnutí ANO Andrej Babiš v komentáři 13. srpna v MF Dnes.

„Babiš potřebuje překrýt svoje kauzy“

„Podstatné je, zdali na to má dostatek hlasů. A rozložení sil v Poslanecké sněmovně je po loňských volbách jasné,“ reagoval pro ČTK ve stejný den premiér Fiala. „Spíše to na mne dělá dojem, že Andrej Babiš potřebuje překrýt svoje trestní kauzy u nás a ve Francii,“ dodal Fiala.

„Je to zodpovědnost pana Rakušana, za Mlejnka se postavil. Pan Fiala s ním bude mluvit. Myslím, že i pan Faltýnek se scházel s lidmi z kauzy Dozimetr a neviděla jsem hlasy, aby rezignoval. Myslím, že to je snaha odvést pozornost, že Babiš je vyšetřován ve Francii,“ uvedla šéfka Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v Partii CNN Prima NEWS.

„Moji důvěru má“

„Je potřeba se na to dívat optikou toho, v jakém prostředí působil. Tehdy nebyl v politice, byl v byznysovém prostředí. Já to nezlehčuji, je pro mě důležité, jakou reputaci mají naše tajné služby a budu se na to ptát Víta Rakušana,“ řekl v předvečer jednání vlády 16. srpna šéf lidovců Marian Jurečka.

„Moji důvěru Petr Mlejnek má, jinak bych ho nejmenoval,“ znovu se zastal šéfa zpravodajské služby Rakušan.

„Nevidím žádný důvod pro to, abych panu ministru Rakušanovi nevěřil,“ řekl novinářům po jednání pětikoalice premiér Fiala. „Mým zájmem určitě je, aby neexistovaly pochybnosti o činnosti zpravodajských služeb, aby se zpravodajské služby těšily důvěře. Musíme takovou situaci nastavit i v případě ÚZSI,“ dodal.

„Sehrál pozitivní roli v objasňování kauzy“

„Vláda obdržela informaci, že pan ředitel Mlejnek sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr,“ oznámil premiér 17. srpna na tiskové konferenci po zasedání kabinetu. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad vyšetřování kauzy Dozimetr dozoruje, nicméně řekla webům Deník N a Respekt, že nemá o Mlejnkově pozitivní roli v případu informace.

„Vláda na dnešním zasedání neshledala důvody k odvolání Petra Mlejnka z pozice ředitele civilní rozvědky. Funkci by nemohl vykonávat, kdyby nezískal prověrku na stupeň přísně tajné,“ řekl na téže tiskové konferenci Rakušan.

„Rakušan má naši důvěru“

„Ještě jednou vás vyzývám, najděte v sobě odvahu a odvolejte pana Rakušana. Jeho setrvávání na postu ministra vnitra podkopává již tak chatrnou důvěru veřejnosti vůči vašemu kabinetu, ale především dělá ostudu České republice před našimi partnery v Evropské unii a zahraničí,“ reagoval Babiš na podporu vlády Mlejnkovi v dopise, který Fialovi odeslal 18. srpna. „Pokud to nedokážete, bude ANO donuceno vyvolat hlasování o nedůvěře vládě,“ dodal.

„Pan Rakušan má důvěru nejen moji, ale celé vlády. Otevřený dopis Andreje Babiše chápu jako snahu odvést pozornost od jeho problémů, třeba od toho, že jeho firma bude muset vracet neoprávněně vyplacené dotace,“ uvedl v reakci na Babišův dopis Fiala.

„Jak jsem mohl vědět, že bude jednou stíhaný“

„Jak jsem mohl vědět v roce 2012, v roce 2015 nebo v roce 2021, že pan Redl bude stíhán v kauze Dozimetr?“ hájil styky s Redlem Mlejnek 25. srpna na jednání bezpečnostního výboru Sněmovny. „Na mě tak nepůsobil,“ dodal Mlejnek k tomu, zda věděl o jeho nesvéprávnosti.

„Bezpečnostní výbor podporuje rozhodnutí prezentované ministrem vnitra po jednání vlády 17. srpna 2022, podle něhož nebyly shledány důvody k odvolání ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace,“ stojí v usnesení, které přijal 25. srpna sněmovní bezpečnostní výbor na návrh Petra Letochy ze STAN.

„Není možné zavírat oči před tím, že v čele jedné z nejdůležitějších zpravodajských jednotek stojí nedůvěrný člověk, že ho tam protlačil ministr vnitra, který je současně šéfem hnutí STAN zmítaného jednou kauzou za druhou,“ řekla Schillerová novinářům schůzi poslaneckého klubu ANO poté, co opozice nezískala dostatek hlasů na zasedání sněmovní komise pro kontrolu civilní rozvědky pro výzvu k odvolání Mlejnka z funkce.

„U Pirátů přetrvávají některé pochybnosti“

„Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ řekl 28. srpna předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek a poprvé tak koaliční strana dala najevo, že si žádá odchod Mlejnka z funkce.

„Během jednání se ukázaly některé pro nás nové skutečnosti. Šlo například o nejasné doložení jeho pozitivní role v kauze Dozimetr, které klub ve svém usnesení reflektoval,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš 29. srpna Deníku N. „U Pirátů přetrvávají některé pochybnosti, o kterých budeme ještě dále s koaličními partnery hovořit,“ doplnil.

„Rezignuji“

Mlejnek 31. srpna potvrdil portálu Lidovky, že rezignuje na svůj post. Rakušan uvedl, že ho toto rozhodnutí mrzí. Premiér Fiala očekává, že krok povede k zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost České republiky důležitá. Piráti v čele s Bartošem krok hodnotí jako správné rozhodnutí. Kvitují ho šéf lidovců Jurečka a šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.

Opozice ale není spokojená. „Rakušan musí odstoupit. Trváme na tom. A zítra to před hlasováním o nedůvěře vládě Petra Fialy důrazně uslyší celá Česká republika,“ napsal na Twitteru lídr ANO Babiš.