Kala hájil na vládě zprávu NKÚ. Jsme v přirozené opozici, prohlásil

„Vedli jsme spíš polemiku, v kterém období vznikl problém, o tom, že nemají takové možnosti ty věci vyřešit, že jsou to dlouhotrvající problémy, které je potřeba chápat. Nebo my bychom podle ministrů měli chápat, že oni nejsou schopni vyřešit ty věci tak rychle přes to úsilí, které vynakládají,“ řekl novinářům po jednání na vládě prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Na dotaz, zda byla diskuse s ministry klidná nebo vzrušená, opáčil: „Byla normální, pracovní, mě se líbila.“

Podle výroční zprávy NKÚ za rok 2018 stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Na malé výkonnosti celé státní správy se podle kontrolorů podepisuje stávající struktura a procesy. I když stát investuje výrazné prostředky, nedostává za ně to, co čeká, uvedl NKÚ.

Premiér Andrej Babiš reagoval na zprávu kontrolorů v rozhovoru pro MF DNES velmi kriticky. „Ta zpráva není objektivní, většina našich ministrů s ní má problémy. Pan Kala, to je někdejší člen sobotkovského křídla ČSSD. On byl přece poslancem, byl u toho, když se tady tvořily zákony. A teď to kritizuje?“ uvedl předseda vlády a hnutí ANO Babiš.

Naším úkolem je popsat skutečný stav, řekl šéf NKÚ

Kala byl v minulosti poslancem za ČSSD a v rámci strany patřil k zastáncům zrušení bohumínského usnesení, které zapovídá sociální demokracii spolupráci s KSČM na vládní úrovni.

„Naším úkolem je popsat skutečný stav a doložit to doklady a to jsme udělali,“ řekl v pondělí novinářům po jednání s ministry Kala. Podle něj bude Babiš po chtít, aby využívali poznatky kontrolorů NKÚ. „Nás požádal, aby nedocházelo k nesprávné interpretaci některých závěrů,“ řekl Kala.

Podle ministra životního prostředí a místopředsedy ANO Richarda Brabce má Nejvyšší kontrolní úřad „svaté právo“ kontrolovat jakákoli čísla a výkazy, ale neměl by přinášet alternativní názor NKÚ na strategii státu.

Za neuvěřitelnou například označil debatu s kontrolory NKÚ, jestli peníze, které se vydávají na ochranu biodiverzity, jsou přiměřené. „Podle NKÚ nejsou přiměřené, protože stejně ubývá biodiverzity, motýlů, hmyzu. Pro mě bylo těžko představitelné, že experti NKÚ, kteří nemohou být experti na biodiverzitu, diskutují s našimi experty z Agentury na ochranu přírody a krajiny, jestli ty vynaložené peníze mohly mít vliv na hmyz nebo ne, to myslím NKÚ nepřísluší,“ uvedl v pondělí ministr Brabec.