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Praha si připomněla třetí výročí útoku Hamásu. Vzpomínali Šťastný i Svoboda

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  19:03
Vzpomínkové setkání Nezapomeneme!, které připomnělo v Praze třetí výročí...

Vzpomínkové setkání Nezapomeneme!, které připomnělo v Praze třetí výročí vypuknutí války v Pásmu Gazy. (7. října 2026) | foto: ČTK

Vzpomínkové setkání Nezapomeneme!, které připomnělo v Praze třetí výročí...
Lidé si v Praze připomněli třetí výročí nejkrvavějších útoků na stát Izrael....
Vzpomínkové setkání Nezapomeneme!, které připomnělo v Praze třetí výročí...
Několik stovek lidí se v Praze sešlo při příležitosti uctění památky...
31 fotografií
Třetí výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael si ve středu v Praze na náměstí Jana Palacha připomnělo několik set lidí. Vzpomínkové setkání Nezapomeneme! uspořádala před Rudolfinem Česká společnost přátel Izraele. Útoky ze 7. října 2023 byly těmi vůbec nejkrvavějšími v historii Izraele.

Účastníci přišli podle organizátora připomenout oběti útoku a vyjádřit solidaritu s rodinami, jimž atak a následující válka změnily život. Mnozí měli v rukou izraelské vlajky. Zazněly vzpomínky, modlitby, varování před antisemitismem i díky za podporu českým občanům. Na akci trvající zhruba hodinu dohlíželo několik desítek policistů a členů antikonfliktního týmu.

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Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následné izraelské bombardování a pozemní operace v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

České ministerstvo zahraničí ve středu odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat, napsalo ve středu na síti X. Hamás podle české diplomacie 7. října 2023 rozpoutal v Izraeli barbarství, jehož oběťmi byli nevinní lidé.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) na pietě zmínil, že Izrael zažil hlubokou ránu, jeho obyvatelé se znovu vracejí na nohy. Česko při tom stojí Izraeli po boku, uvedl. Památku obětí uctil i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

„Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat.“ MZV o výročí útoků na Izrael

Piety se ve středu uskuteční v různých částech Izraele. Při letošním výročí nejsou poprvé v Pásmu Gazy zadržováni rukojmí; živé rukojmí a těla zemřelých Hamás vyměnil za Palestince v izraelských věznicích. Pozůstatky posledního rukojmího Izrael našel a přivezl z Pásma Gazy v lednu.

Letošní výročí útoků je také prvním od uzavření dohody o příměří zprostředkované Spojenými státy 10. října 2025. Dohoda sice zastavila rozsáhlé boje, nedokázala ale zabránit izraelským útokům v Pásmu Gazy ani zajistit odzbrojení Hamásu a dalších militantních skupin. Na základě této dohody si Izrael udržel kontrolu nad přibližně 53 procenty Pásma Gazy a izraelské síly ji od té doby rozšířily na téměř dvě třetiny území. Hamás ovládá zbývající třetinu pásma, kde žijí zhruba dva miliony obyvatel převážně v provizorních stanech a vybombardovaných budovách.

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