Gross zemřel ve 45 letech, jen deset let poté, co se v politice dostal na krátkou dobu na úplný vrchol. A jako první z premiérů po změně režimu v listopadu 1989.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je nevyléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje postupnou ztrátou nervových buněk. V poslední fázi vyvolává paralýzu zabraňující polykání a dýchání. Příčina onemocnění doposud není známá.

Nemoc je ale ve ve sto procentech případů smrtelná a není žádná léčba, která by dokázala agresivní průběh zastavit.

Na ALS zemřel třeba také anglický vědec Stephen Hawking, o němž byl natočen úspěšný oscarový snímek Teorie všeho, nebo slovenský fotbalový reprezentant Marián Čišovský, který hrál za Viktorii Plzeň v jejích nejlepších dobách.

Před lety přiblížila nemoc ALS širší veřejnost takzvaná Ice Bucket Challenge neboli Kbelíková výzva. Po jejím obdržení měl dotyčný 24 hodin na to, aby se polil ledovou vodou, a nominoval ke stejnému úkolu další tři lidi. Nebo musel zaslat na konto ASL Association sto dolarů. Výzvu tehdy přijala řada celebrit - politici, herci, sportovci, podnikatelé a třeba i tehdejší nejbohatší muž planety Bill Gates či bývalý americký prezident George Bush mladší.

Stanislav Gross krátce před svou smrtí řekl, že přijal Krista. „Všem vám, kteří jste mi před x lety důvěřovali a pak jste měli pocit, že jsem vás zklamal, se omlouvám,“ řekl v dokumentu, který byl součástí cyklu o bývalých českých premiérech. Přiznal v něm, že nebyl dobrým předsedou vlády.

„Křišťálově čistý“

Ve funkci premiéra přitom Gross vydržel jen necelých devět měsíců, když nedokázal věrohodně vysvětlit, kde přesně vzal peníze na koupi bytu v Praze na Barrandově.

„Není známo, že by měl tak velké vedlejší příjmy, vyhrál v loterii či zdědil majetek. Takovou sumu by nedal dohromady, ani kdyby si ušetřil všechny peníze, které si do té doby vydělal,“ napsala v roce 2005 MF DNES. A Gross se pak zapletl do vysvětlování původu peněz, až to působilo směšně.

„Ten původ je tak křišťálově čistý, že prostě ani křišťál křišťálovější být nemůže,“ tvrdil tehdy v Poslanecké sněmovně. Byla to další hláška, která na čas vedle Grossova „myslím to upřímně“ zlidověla. Až později vyšlo najevo, že zbohatl nákupem a výhodným prodejem akcií firmy Moravia Energo.

Gross byl velmi zdatný politik a respekt z něj měl i Miloš Zeman, když působil v čele sociálnědemokratické vlády. Platilo tehdy, že kdo chce ve straně něco prosadit, nejspolehlivější cesta byla mluvit s Grossem.

S jeho pomocí také Vladimír Špidla v roce 2003 z Miloše Zemana udělal na deset let důchodce na Vysočině. Tehdy ho část vlastní strany nepodpořila v prezidentské volbě a hlavou státu se nakonec stal Václav Klaus.

To ale Grossovi o rok později nijak nebránilo v tom, aby s pomoci Zemanových stoupenců donutil Špidlu po prohraných evropských volbách k rezignaci na post předsedy vlády, do kterého vzápětí usedl. Ale jen na omezenou dobu.

Krátkou obdobně jako pozdější Grossův život mimo politiku, který ukončila nemoc, s níž si dodnes lékaři nevědí rady.