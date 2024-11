Nemůžeme říct, že demokracie je vybojována provždy, říká premiér Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Občas dnes slyším názor, že komunistický režim nebyl tak špatný – že prý potraviny byly levnější, že život byl jednodušší, školy byly lepší nebo jsme měli kvalitnější zdravotnictví, zkrátka že se lidem žilo lépe. Je to úplný nesmysl a obrovská historická lež. Lidem se nežilo lépe. Komunistický režim, to byla chudoba, represe a beznaděj. A jediné, co slibují extremistické strany, je návrat k těmto dobám,“ napsal Fiala.

Lídr ODS a koalice SPOLU si výročí připomene i se svými spolustraníky společným pochodem k desce událostí 17. listopadu 1989.

Krátce před osmou hodinou se v neděli na Národní třídě sešlo již několik desítek lidí. Na akci dohlížejí desítky policistů a h členů antikonfliktního týmu.

„17. listopad je pro mě ze všech necírkevních státních svátků nejdůležitější státní svátek v roce. Asi proto, že jsem tu dobu zažil a že jsem žil i dost dlouho předtím. Mnozí si hlasitě stěžují, že se nenaplnila jejich očekávání a mnoho věcí šlo od té doby udělat lépe. To jistě ano. Demokracie není bez chyb a tápání a už vůbec není dokonalá. Ale už 35 let má každý z nás svobodu rozhodovat o svém životě včetně svobodného rozhodnutí, kde na světě ho chceme žít. Nenechme si to vzít. Předtím jsme neměli ani tu možnost svobodně si nahlas stěžovat a nesouhlasit,“ uvedl na X bývalý ministr financí a expředseda TOP Miroslav Kalousek.