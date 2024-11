Zrádce, křičeli lidé na Pavla na Národní třídě. Většina prezidentovi děkovala

Oslavy 17. listopadu 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Příchod prezidenta Pavla na Národní třídu budil emoce. Lidé, kteří si připomínají 35. výročí sametové revoluce, se na místě rozdělili na dva tábory. Zatímco Pavlovi podporovatelé začali tleskat a vykřikovali „Děkujeme!“, ostatní prezidenta vypískali.

Odpůrci současné hlavy státu u památníku 17. listopadu skandovali „Hanba!“, na Pavla křičeli, že je zrádce.

„Vždyť je to bolševik, stejně jako Babiš, já nefandím ani jednomu. Všechno tady jde do háje, všechno je to zfalšovaný ty volby, oni jsou toho součástí,“ řekl iDNES.cz jeden z odpůrců prezidenta.

Před odpůrci hlavu státu chrání jeho ochranka i policisté. Vystoupení Pavla se i díky nim odehrálo až na výkřiky přítomných v poklidu.

„Kritizovat umí každý, lepší než křičet na Národní třídě je navrhnout, co zlepšit, a naslouchat si,“ řekl prezident Pavel na adresu svých odpůrců. „Sedmnáctý listopad není abstraktní symbol, ale připomínka toho, že máme příležitost budovat svou zemi i život podle sebe,“ dodal.

Hlasitý pískot doprovázel při příchodu na Národní třídu i zástupce hnutí STAN – ministra vnitra Víta Rakušana a ministra školství Mikuláše Beka. „Ke svobodě patří i to, že se křičí na politiky. Nenecháme si to zkazit,“ reagoval Rakušan na odpůrce vlády, kteří ministrovi sprostě nadávali.

Aby nedošlo v centru Prahy ke konfliktu, policie nasadila několik stovek svých příslušníků z řad pořádkové, dopravní i kriminální služby. Kvůli akcím k připomenutí 17. listopadu je připraven i antikonfliktní tým.