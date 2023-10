28. říjen: politické špičky na Vítkově, noví generálové i první Pavlovy metály

Představitelé státu se dopoledne zúčastnili tradičního pietního aktu ke Dni vzniku samostatného československého státu u Národního památníku na pražském Vítkově. Nechyběli u toho ani prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala, předsedové parlamentních komor Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová, ministryně obrany Jana Černochová nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Společně státníci položili věnce a uctili památku padlých vojáků minutou ticha. Pietní akt na Vítkově trval zhruba půl hodiny. Zakončil ho pochod jednotek, během kterého přeletěly nad památníkem dva stíhací letouny Gripen a také tři vojenské helikoptéry.

„Dnešní den bychom neměli chápat jako připomínku něčeho, co dávno neexistuje, ale jako oslavu kontinuity a demokracie obecně. Oslavujeme mimo jiné to, že náš národ přežil všechny krize. Že jsme pořád tady. Že před sebou máme otevřenou budoucnost, kterou si můžeme sami vybrat,“ řekl Fiala.

Fiala později v rozhovoru s novináři uvedl, že současná Česká republika je postavena na tradicích první republiky. „Měli bychom kromě vděčnosti cítit také zodpovědnost za to, co máme, abychom to udrželi. Abychom prosperující svobodnou zemi předali dalším generacím,“ řekl.

Ve světě je podle něj mnoho situací a válek, které přímo či nepřímo ohrožují Evropu. Zmínil konflikty na Ukrajině a v Izraeli. „Mělo by nás to vést k myšlence, že bezpečnost není samozřejmá. Nežijeme ve světě, kde je mír přirozeným prostředím. Abychom žili v míru, musíme pro to něco dělat. ČR pro to udělala hodně. Jsme členem EU a NATO a také jsme se rozhodli, že budeme dávat více peněz do obrany a modernizujeme armádu,“ dodal premiér. V poledne se Fiala ve své pracovně setkal s návštěvníky Dne otevřených dveří Strakovy akademie.

Pavel jmenoval šestnáct generálů

V poledne pak Pavel na Hradě jmenoval nové generály. Podle návrhu vlády byli jmenováni například bývalý šéf zpravodajských operací Bezpečnostní informační služby (BIS) Petr Špaček, náčelník Vojenské policie Jiří Roček nebo první zástupce ředitele Generálního ředitelství cel David Chovanec.

Prezident přítomným mimo jiné řekl, že generálové by měli být připraveni dávat i rady, „které nebudou vždy vyžádané a které se nemusí vždy líbit“.

Pavel na Hradě vyznamená na 60 osobností

Večer se ve Vladislavském sále Pražského hradu uskuteční tradiční předávání státních vyznamenání. Pavel jich udělí přes 60, nominací bylo více než 400. Loni při svém posledním slavnostním předávání vyznamenání bývalý prezident Miloš Zeman ocenil 78 mužů a žen, v letech předtím byl počet vyznamenaných zhruba kolem čtyřicítky.

Do slavnostního ceremoniálu Hrad nechce zveřejnit konkrétní jména. Například čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg už ale řekl deníku Právo, že by měl obdržet nejvyšší vyznamenání - Řád Bílého lva. Podle informací Lidových novin by dalšími oceněnými mohli být zpěvák a kytarista Vladimír Mišík nebo romská zpěvačka Ida Kelarová nebo bývalý politik a právník Petr Pithart.

Minulý týden senátní petiční výbor předal kancléřce Vohralíkové petici s více než 1000 podpisy za to, aby Pavel vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které horní komora Parlamentu letos nominovala na medaili Za hrdinství.

Prezident už dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém, vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se Sněmovna a Senát shodly.

Klaus sklidil potlesk za kritiku EU

Shromáždění před pražským Obecním domem uspořádal při příležitosti 105. výročí vzniku samostatné Československé republiky také bývalý prezident Václav Klaus. Akce se zúčasnili například politik Radek Vondráček, ekonom Miroslav Ševčík či moderátor Luboš Xaver Veselý.

„Potřebnou změnu bude těžké prosadit nejen z naší domácí nejednoty, ale bude to těžké i proto, že dnes u nás doma nejsme sami. Už je tu s námi se všemi svými viditelnými i neviditelnými emisary i jejími ochotnými domácími pomocníky i EU. My při jejím rozhodování o nás a za nás taháme za kratší konec provazu,“ pronesl například bývalý prezident a za svoji kritiku Evropské Unie sklidil hlasitý potlesk.

Po skončení oficiální části akce položil květiny k památeční desce a fotil se se svými příznivci. „Pan prezident mě osobně pozval, vážím si toho. Dopředu mi říkal, že to bude projev, nad kterým hodně přemýšlel, nezapomenutelný, takže jsem byl zvědavý. Lidé s ním mohou souhlasit či nesouhlasit, ale vždy se od něj něco dozví,“ řekl iDNES.cz Radek Vondráček, proč přišel Klause podpořit.

Lidé si prohlédnou Strakovu akademii

Lidé si budou moci také při dni otevřených dveří prohlédnout například Strakovu akademii, kde úřaduje vláda, Poslaneckou sněmovnu, Senát nebo třeba ministerstva školství a práce a sociálních věcí.

Při sváteční příležitosti také položí květiny k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na pražském Hradčanském náměstí například prezident Pavel, vedení Senátu, předsedkyně Sněmovny nebo zástupci České konference rektorů.

Vzpomínkový akt u příležitosti 105. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky se uskuteční také například v Lánech, Brně, Pardubicích, Turnově nebo v Litomyšli, kde bude spojený s výstavou a jízdou historických vozidel.

V Plzni budou nabízet turistické cíle, kulturní a sportovní instituce vstup za 28 korun, z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka na náměstí Republiky se večer vydá průvod světel, oslavy zakončí ohňostroj.

Na letišti v Havlíčkově Brodě bude odhalen kamenný pomník Aviatika od výtvarníka Radomíra Dvořáka. Věnovaný je památce pilotů a leteckých nadšenců působících na zdejším letišti. V desítkách obcí se také uskuteční Sokolský běh republiky.