Sto deset let od první pokuty za černou jízdu. Přirážka byla za korunu

Pokud dnes v pražském metru, autobusu nebo třeba tramvaji potkáte revizora a nemáte jízdenku, zaplatíte na místě tisícikorunu. A pokud pokutu nezvládnete uhradit do 15 dní, bude vás jízda na černo stát 15 stovek. Bývaly přitom doby, kdy za jízdu bez platné jízdenky pokuty vůbec nepadaly. Od udělení vůbec první pokuty v tehdy ještě Elektrických podnicích královského hlavního města Prahy v pondělí uplyne přesně sto deset let.

Ačkoli revizory měla pražská hromadná doprava už dříve, pokuty neudělovali. Zapomnětlivému cestujícímu stačilo uhradit jízdné bez přirážky. A zatímco dnes si přistižený černý pasažér bez nejkratší dobu platící třicetikorunové jízdenky musí sáhnout do peněženky pro částku alespoň 333krát větší, aby pokutu uhradil, v roce 1914 mu stačil asi sedminásobek ceny nejlevnější jízdenky. Pokuta podle tehdejšího správního řádu činila jednu korunu.

„V Praze v té době platil pásmový tarif, odvozený podle počtu projetých pásem. Při jízdném 30 haléřů za jízdu přes 10 pásem proto černí pasažéři zaplatili pokutu ve výši 3,3násobku jízdného. Pokud měl cestující platit jízdné 22 haléřů (jízda nad 3 pásma do 10 pásem), činila pokuta 4,5násobek jízdného a jestliže cestující jel nejkratší vzdálenost do tří pásem, za 14 haléřů, musel při ztrátě anebo nezakoupení jízdenky zaplatit 7,1násobek jízdného,“ přiblížila mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Pražští revizoři s typickými tuhými klobouky přitom byli v tuzemsku výjimkou. Třeba v Brně začali v tamních „šalinách“ revizoři kontrolovat cestující až v roce 1977. „Tehdy se v celé síti MHD zavedlo mechanické odbavování cestujících takzvaným cvakačem či děrovačem, kdy cestující musel vložit lístek do přístroje, zatáhnout páčku a udělat do jízdenky typickou dírku. A právě toto označení revizoři začali kontrolovat. Do té doby prodávali jízdenky přímo ve vozech kromě řidičů i průvodčí. Ale právě ti byli v roce 1977 zrušeni,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru Dopravního podniku města Brna a někdejší revizor Vít Prýgl.

Dvojnásobná výše pokut ve Vídni

Podobná praxe s průvodčími fungovala i v jiných městech, cestující si díky trvalé přítomnosti jednoduše ohlídali. Nebo to byli řidiči, kteří jednoduše lidi bez jízdenky do vozu vůbec nevpustili.

Inspirace pro změnu pravidel a pravomocí revizorů v Praze vzešla z Vídně. Motivem k zavedení nového dopravního řádu v Praze totiž byla snaha sjednotit v základních rysech pravidla všech tramvajových provozů na rakouském území tehdejšího Rakousko-Uherska. Ve Vídni černí pasažéři platili pokuty už od roku 1912. A byly „mastnější“ – ve výši dvou korun.

Už před rokem 1914 revizoři v pražských tramvajích k vidění sice byli, a to už i v těch koněspřežných. Ale hříšníky tehdy pouze vyzývali k uhrazení jízdného, pokuty nerozdávali. Zato kontrolovali provozní personál. A čas od času byli zvláštními úředníky kontrolováni i sami revizoři, zda svědomitě a důsledně vykonávají kontrolu.

Ačkoli k typickému vybavení revizora od počátku patří jeho průkaz a odznak, dnes jsou kontroloři vybaveni mnohem důkladněji. Používají nejenom čtečku jízdenek, a to včetně těch elektronických, ale také třeba diktafony nebo kamery. Například v Ostravě je využívají k řešení složitějších reklamací, ale také k ochraně samotných revizorů.