Skvělý člověk se smyslem pro humor, vzpomínají na exšéfa Senátu Kuberu

„Skvělý člověk a politik s nenapodobitelným smyslem pro humor,“ říká o Kuberovi jeho nástupce, šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Na pietní vzpomínce, na kterou přišli i bývalí šefové Senátu Přemysl Sobotka a LIbuše Benešová či ministr financí Zbyněk Stanjura, někteří přítomní vzpomínali i na Kuberovo krédo, jak si má počínat stát – „nepodnikat a nepřekážet“.

„Dokázal trefně pojmenovat problémy společnosti a politiky. Byl jasně hodnotově ukotvený a vždy otevřený k diskusi. Chybí nám jeho svěží pohled i upřímnost,“ vzpomíná na bývalého kolegu premiér a šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Kubera měl podle předsedy senátní ústavní komise Zdeňka Hraby vždy co říct, vždy dokázal udeřit hřebík na hlavičku a vždy si zachoval zdravý rozum.

„Byl to člověk s obrovským charismatem, nezaměnitelným humorem a jasnými zásadami. Měl jsem to štěstí s ním dlouhá léta spolupracovat a vidět jeho energii a odhodlání zblízka. Pro Jaroslava nebylo nic nemožné, ať už šlo o vedení Teplic nebo obhajobu svobod a demokracie v Senátu. Jeho slova i činy zůstávají inspirací nejen pro mě, ale i pro mnoho dalších,“ vzpomíná na Kuberu první náměstek teplického primátora Hynek Hanza, emeritní senátor, který byl nástupcem Kubery v čele Teplic a do loňska i v senátorském křesle.

Kubera byl podle občanských demokratů výjimečný nejen svým jasným pohledem na svět, ale i svým přesvědčením o roli a smyslu institucí na úrovni města, kraje i státu. Znám byl svými snahami o potírání byrokracie a břitkými až sarkastickými komentáři.

Zemřel ve věku 72 let na infarkt. Jeho blízcí spojují jeho úmrtí s tlakem, kterému čelil ze strany Číny a Hradu kvůli plánované misi na Tchaj-wan, zejména. Vdova Věra Kuberová kvůli tomu odmítla převzít Řád bílého lva, kterým chtěl Kuberu vyznamenat exprezident Miloš Zeman.

Kubera byl dvě desetiletí senátorem za Teplicko. Od roku 2016 byl ve vedení horní komory, nejprve jako místopředseda a v závěru roku 2018 byl zvolen předsedou. Po šest funkčních období stál v čele Teplic.