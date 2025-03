Sbohem, tanky. Před pětatřiceti lety začal odsun sovětských vojsk z Československa

Koloval kdysi takový vtip: Co je jednotka dočasnosti? Jeden „furt“. Dnešní mladí by mu nerozuměli. Reagoval totiž na přítomnost sovětských okupačních vojsk na území Československa. Třebaže dle smlouvy z roku 1968 tu měly být jen dočasně, ta dočasnost nakonec trvala přes dvacet let. Lidem to připadalo jako věčnost. Ale i ta skončila 19. června 1991, kdy z republiky odjel poslední konvoj s vojáky.

Manželky důstojníků si v Milovicích zoufale lehaly před kola letadel, aby jim zabránily v odletu. Nebylo to nic platné.