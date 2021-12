Deset let bez Havla. Je symbolem svobody a demokracie, vzpomínají osobnosti

„Václav Havel symbolizuje pojmy jako je svoboda, demokracie, lidská práva. Václav Havel zemřel v poledne a několik hodin poté stáli na Václavském náměstí stáli lidé a zapalovali svíčky. Lidé si uvědomovali, že končí jedna důležité éra. Od té doby pojmy jako svoboda, demokracie, volný trh, lidská práva, svobodné volby, Evropa bez hranic se staly běžnými součástmi našich životů. A jen málokdo si uvědomuje, že pro tyto pojmy Václav Havel a jeho přátelé žili jako psanci,“ zavzpomínal ve svém videu Ladislav Špaček, který dříve působil jako mluvčí Václava Havla.

Petruška Šustrová, bývalá disidentka, uvedla, že když se řekne Václav Havel, vybaví se jí nesmírně příjemný společník, dramatik, spisovatel. „A taky i velký politik, i když politikem určitě nikdy být nechtěl,“ uvedla.

„Havel byl dobrý člověk. Zdálo by se, že byl jeden z nás, ale on nás všechny v tomto národě přesahoval,“ popsal písničkář Vladimír Merta. Janu Kačerovi se při zmíňce o Havlovi vybaví vzpomínka, když ho viděl poprvé. „Moje žena řekla ‚Král Ječmínek‘. Vzpomínám na něj jako na pohádkovou bytost,“ popsal.

V rámci projektu 10 let bez V. H. vzniklo několikrát krátkých rozhovorů s osobnostmi, které se s Havlem setkaly, pracovaly s ním, přátelily se s ním. Všichni dostali tři stejné otázky - jaká je jejich nejsilnější vzpomínka na Havla, co by mu dnes řekli a co se jim vybaví, když se řekne Václav Havel. Karel Schwarzenberg například uvedl, že se mu vybaví nejkrásnější období jeho života.

„Byl to můj velký přítel. To přátelství začalo někdy v průběhu sametové revoluce, předtím jsme se znali jenom trochu. Vlastně se stal i kmotrem mého syna, slavili jsme spolu několik Silvestrů, různé narozeniny, takže to bylo intenzivní přátelství. Při pojímání toho jména se mi vždy vybaví tohle osobní na prvním místě,“ popsal Václava Havla zpěvák a politik Michael Kocáb.

„Kdybych ho bral jako politika a zářnou osobnost našich ději, tak myslím, že je to neopakovatelná postava srovnatelná s Masarykem a člověk, který oplývá kromě všech svých státnických vlastností zejména svou laskavostí,“ doplnil Kocáb.

Vzpomínka na Havla na táboře

Přestože někteří uváděli, že je velmi těžké vybrat jen jednu vzpomínku na Havla, každý má tu svou „nejsilnější“. Pro Martinu Formanovou to byl projev Havla v Kongresu, stejně jako pro Schwarzenbergera.

„Václav Havel mě pozval na premiéru jeho poslední hry ve Filadelfii. Byla jsem tam v publiku, tak jako všichni ostatní jsem čekala na začátek představení, a on seděl jenom pár řad přede mnou s jeho ženou. Věděl, že za ním sedím, a v jednom okamžiku se otočil, podíval se mi do očí, vypadal velmi stydlivě a zamával mi. Bylo to skoro jako dívat se na žáka ve škole, který mává na dívku, která se mu líbí. To je asi jedna z nejsilnějších vzpomínek, ten jeden moment spojení,“ zavzpomínala Suzanne Vega, americká zpěvačka.

„Pro mě to byly chvíle, kdy jsme byli bez veřejnosti, bez novinářů a kdy si z nás všech dělal legraci. Dělal si legraci i sám ze sebe a dokázal docela s nadsázkou mluvit i tom, jak sám sebe vnímá. Humor Václava Havla, to bylo něco,“ popsal Pavel Fischer, senátor a bývalý Havlův poradce.

V osobnější rovině na Havla zavzpomínal písničkář Vladimír Merta. „My jsme jezdili na letní tábor, kde jsme stanovali. Najednou se tam objevila limuzína, z ní vystoupil Havel plus tři členové ochranky z toho jedna byla dáma. A Havel s takovou zvláštní umíněností vzal prezidentskou vlajku z limuzíny a asi půlhodiny ji strašně nemotorně motouzem přidělával na svůj stan, který jsme mu předělili,“ popsal.

„Jeho pobyt byl strašně bizarní, protože večer u ohně vyslechnul naše názory na jeho prezidentování, mlčel a potom se stejně zařídil podle sebe. Byl to člověk, který si důvěřoval i v těch nejnemožnějších situacích,“ dodal Merta.

Pro Špačka je nejsilnější vzpomínkou moment, kdy se s Havlem setkal poprvé. „Seděl jsem ve své kanceláři v televizi. Otevřely se dveře a vstoupil Václav Havel. Chvilku jsem si povídali a pak řekl tu osudnou větu, která mi úplně změnila život. ‚Pane Špačku, nechtěl byste se mnou spolupracovat?‘ Vůbec jsem si neodkázal představit, co to obnáší, myslel jsem si na rok, na dva tři, do voleb. Ne, trvalo to dlouhých deset let a byla to nejkrásnější léta mého života,“ uvedl.

Děkuji, Václave

A co by řekli Havlovi dnes? Například by prvnímu prezidentovi České republiky poděkovali. „Za to, co pro nás všechny udělal, protože seděl na Hradě. I když má člověk vedle sebe kamarády, tak má odpovědnost a všechny úřední povinnosti. To pro svobodného člověka, který rád vystupuje po svým a jedná po svým, musí být dost velké utrpení. A to trvalo více než deset let, tak děkuji, Václave,“ řekla Šustrová.

„Kdybych s ním dneska mohl mluvit, tak bych se ho asi zeptal, co by se dalo udělat pro to, aby se trošku obnovila důvěra lidí. Já myslím, že největší problém současnosti je totální nedůvěra v cokoliv, nejenom ve stát, ale prostě v cokoliv, co kolem nás je. Třeba by věděl, jak na to,“ uvedl Prokop.

„Já bych mu řekl takovou větu: ‚Chtěl jsem, abys žil navždy, ale někdy jsem docela rád, že té hrůzy, kterou jsme zažili v poslední době v období vlády Babiše a Zemana, ses dočkat nemusel, to by pro tebe bylo skutečně velké zklamání‘,“ prohlásil Kocáb.

Formanová by Havlovi vzkázala: „Bylo mi ctí.“ Vega by českému politikovi pověděla o tom, jak svět potřebuje jeho vědění více, než kdy dřív. „Že svět se změnil, to jsem si nikdy nedokázala představit. Možná to věděl, že se časy změní. On to musel vědět. Ale cítím, že věci, které nás naučil, věci, o kterých psal, jsou potřeba víc než kdy dřív, víc než v jeho době. To bych mu řekla. Také bych mu řekla, že nám chybí,“ popsal.

Podle Špačka dnes nenajdeme politika, který by byl pro svět zajímavý. „Řekl bych mu: ‚Pane prezidente, nevím, jestli to víte, ale my jsme bohužel nevyužili té šance, kterou jste naší zemi nabídl. To, co jste založil, bohužel další generace politiků nedokázaly využít.“

První prezident České republiky zemřel 18. prosince. V den desátého výročí Havlova úmrtí se v Praze uskuteční vzpomínkový projekt s názvem 10 let bez V. H.

Zahrnuje výstavu, promítání filmů, koncerty, průvod na Hrad nebo videoprojekt, ve kterém známé osobnosti na Havla vzpomínají či mu posílají pomyslné vzkazy. Části programu by se měly také streamovat.

Program připravuje také Knihovna Václava Havla, která mimo jiné 17. prosince uvede vzpomínkový rozhovor na Václava Havla se 14. dalajlamou. Desáté výročí posledního rozloučení s Havlem připomíná také výstava v prostorách Galerie 1 ve Štěpánské 47.