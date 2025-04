Výpovědní lhůta začne doručením výpovědi, zkušební doba bude delší

Senát začal projednávat důchodovou reformu. Ta by mimo jiné postupně zvýšila věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Na snímku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Mari. (4. prosince 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pro přijetí novely zákoníku práce hlasovalo 66 ze 74 přítomných senátorů, proti byli jen Lumír Aschenbrenner a Jaroslav Chalupský z klubu ODS a TOP 09, šest senátorů se zdrželo.

ODS a TOP 09 do novely zákoníku práce ve Sněmovně neprosadily výpověď bez udání důvodu. Návrh nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

Zaměstnanci mají dostat možnost nově si sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Budou se na tom muset písemně dohodnout se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatelé také budou muset rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. A na brigády o letních prázdninách se má začít chodit už od 14 let.

Pracovníci s osobní vazbou k cizí zemi budou moci výdělek dostávat v zahraniční měně, ale jen v té, pro kterou Česká národní banka vyhlašuje kurz vždy na následující pracovní den.

Součástí flexibilní novely zákoníku práce jsou změny v podpoře v nezaměstnanosti. V prvních měsících má vzrůst z 65 na 80 procent mzdy.

V posledních měsících naopak klesne z nynějších 45 procent na 40 procent vydělané částky. Déle budou peníze od státu dostávali lidé od 52 let, nyní je to od 50 let. Stejná částka se má vyplácet při propuštění i při dobrovolné změně práce. Při rekvalifikaci bude vyšší – ve výši 80 procent čistého výdělku. Vzrostou i maximální možné pobírané částky. Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísní, bude nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo šesti.