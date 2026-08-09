Žáci zvládají matematiku, v chemii tápou, ukazuje výzkum. Princip je přitom stejný

„Chtěli jsme zjistit, co se stane, když se pro žáky známá matematika schová do chemického zadání. A ukázalo se něco překvapivého: někteří žáci úlohu v matematice vyřešili, ale v chemii už ne. S předmětem se totiž často změnila i strategie řešení. V matematice žáci volili postup známý ze slovních úloh, zatímco v chemii se spíše snažili vybavit vzorec naučený nazpaměť,“ vysvětluje svůj výzkum Havelková, která zároveň učí matematiku a chemii na Základní škole v Brně.
Podle ní nejsou problémy ani v samotné matematice, ani v chemii, ale spíše ve vztahu mezi oběma předměty. „Nestačí, aby učitel matematiky určitou dovednost probral a učitel chemie pak předpokládal, že se automaticky přenese. Žákům musíme vazbu zpřístupnit: ukázat jim tutéž úlohu v matematickém a chemickém kontextu vedle sebe, porovnat postupy a společně pojmenovat, co zůstává stejné, i když se změní slovník a kontext,“ říká.
Výzkum
Od září 2028 bude pro základní školy povinnost nasadit ve svých hodinách revidované Rámcové vzdělávací programy (RVP), které určují cíle, kterým se má školství v České republice posouvat a školám dávat návod na to, jak co nejlépe učit děti.
Nové RVP budou vymezovat také dvě základní gramotnosti: logicko-matematickou a tu čtenářskou a pisatelskou. „To je důležitý posun, protože obě skutečně prostupují všemi předměty. Chemický výpočet nezačíná dosazením do vzorce, ale pochopením zadání, tedy co známe, co hledáme a co jednotlivé údaje znamenají. Totéž platí v matematice, fyzice, zeměpisu i v řadě dalších oblastí. Čtenářská gramotnost proto není jen záležitostí češtiny a matematické myšlení nepatří pouze do hodin matematiky.“ míní Havelková.
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Ve výzkumu hodlá pokračovat a sledovat, jak se posouvají žáci osmých a devátých tříd dlouhodobě až do konce devátého ročníku. Zkoumá, jak se v čase proměňuje jejich porozumění chemickým výpočtům, strategie řešení a schopnost využít matematiku v chemickém kontextu. „Potíže, které se naplno projeví až na střední nebo vysoké škole, mohou vznikat mnohem dříve. Začít proto musíme už na základní škole: nejdříve výzkumem, potom změnami ve výuce. Revize RVP k tomu nabízí vzácnou příležitost – opřít úpravy vzdělávání o to, jak se žáci skutečně učí,“ uvádí výzkumnice.