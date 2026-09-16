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První rok a půl až dva roky podle Michaely Noskové vypadal vztah téměř dokonale. Postupně ale přicházely první varovné signály.
Partner jí ukazoval anonymní zprávy, které ji vykreslovaly jako promiskuitní a nedůvěryhodnou. Později zjistila, že je měl vytvářet sám. „Ty červené kontrolky blikaly relativně brzy. Problém je v tom, že jsem je zapudila,“ popisuje Michaela Nosková.
V kaluži přišlápl hlavu a zvíře se dusilo. Vím, že mě lidi budou odsuzovat. Ale v tu chvíli to bylo tak, že dostanu buď já, nebo pes.