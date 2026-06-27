Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

„Včera jste byli přísní na jednoho politika, tak si to dneska můžete zopakovat,“ oslovil v sobotu Macinka plný amfiteátr. „Dvě minuty na mě bučte, ale prosím, pak mě nechte něco říct,“ uvedl, zatímco chodil sem a tam po pódiu a čekal, až se dav uklidní. Situaci se snažil uklidnit i moderátor.
„Opravdu se vám omlouvám, ale prosím, nechte mě říct tři věty. Nadávat na politiky je český folklor,“ podotkl ministr zahraničí s tím, že dav ani neví, co teď svým pískotem dělá. „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika. Ničíte si svůj vlastní festival,“ poznamenal.
„Všude se píše, že někde v nějaké Strážnici vypískali politika,“ řekl s odkazem na vypískání jeho stranického kolegy Oty Klempíře, který v reakci na to uvedl, že lidé byli ovlivnění vedrem a alkoholem. „Všichni, kdo ani neví, kde je Strážnice, si myslí, že je to politický festival. To fakt je?“ zeptal se předseda Motoristů publika. To mu odpovědělo bučením.
„Vy jste se zbláznili!“
„Politický festival ve Strážnici, to tady nebylo. No dobrý, už jdu. Ale nebojím se a vy jste se zbláznili,“ uzavřel Macinka své vystoupení. Dav lidí na něj mezitím řval „vypadni“.
Organizátoři si dotaz na to, zda byl Macinka pozván, či zda bylo jeho vystoupení jen reakcí na páteční události, vyžádali od ČTK písemně a dosud neodpověděli.
I přes velké horko, které odpoledne přesahovalo 37 stupňů Celsia, se ve Strážnici utkalo na Mezinárodním folklorním festivalu 37 tanečníků tradičního slováckého verbuňku. Nejprve dopoledne v předkole, z kterého jich do odpoledního finále postoupilo deset. Aby to měli alespoň trochu jednodušší, slevili jim pořadatelé z některých požadavků na to, co musejí mít ze svátečního kroje na sobě. Pořadatelé nakonec v pátek dopoledne rozhodli o zrušení průvodu a přesunutí některých částí programu pod střechu, aby na účastníky a diváky nepražilo slunce.
Podle mluvčí Národního ústavu lidové kultury Hany Jechové návštěvníci vzali varování před vysokými teplotami zodpovědně a po parku se pohybovali s láhvemi s vodou, s pokrývkami hlavy či s vějířem.
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Klempíře na festivalu ve Strážnici vypískali. Buranství a sprostota, reagoval
„V pátek odjížděla sanitka jednou a ani dnes to není jiné. Také mám dojem, že je o něco méně lidí než v jiných letech. Část lidí si možná nechala ujít dopolední předkolo ve verbuňku. Streamovali jsme soutěž přes youtube, aby se lidé mohli podívat i doma,“ řekla Jechová. Hlediště v amfiteátru bývá obvykle plné, dnes zůstávala volná místa. Účastníci mohli mít kroj s třaslavicemi či bez korduly.
S výjimkou zrušeného průvodu se ale lidé dočkali všech plánovaných částí programu. Ať už šlo o části programu pro děti, přehlídku tradičních řemesel, jarmark a celodenní vystoupení různých lidových kapel. S jednou z dechových muzik vystupoval i zpěvák Pavel Procházka z Vacenovic. „Letošní ročník zvládáme pekelně, upoceně, ale myslím, že na jedničku. Máme hodně vody a variantu kroje jsme zvolili volnější. Máme třaslavice, což je v zásadě pracovní verze kroje. Jak já říkám, aby nám plandal pytlík,“ řekl Procházka.
Ještě o něco tepleji má být v neděli. Některé části programu jsou opět přesunuté ze sluneční výhně do příznivějšího prostředí, zrušené jsou Tance s přáteli, které se měly konat přes poledne v amfiteátru Zámek.