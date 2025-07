Výpadek proudu a čipové dveře. Fungují i bez elektřiny, nebo se nedá dostat domů?

Ne každý čipový zámek je stejný. Každý typ se v případě výpadku elektřiny chová jinak.

Fail-safe zámky se při výpadku proudu automaticky odemknou. Jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost lidí v budově, typicky u únikových cest a nouzových východů. Příkladem jsou často dveře na magnet v kancelářských budovách nebo obchodních centrech.

Fail-secure zámky naopak zůstávají při výpadku elektřiny zamčené. Jejich prioritou je bezpečnost a ochrana majetku. Najdete je v zabezpečených prostorech, například u skladů s cennostmi nebo vstupů do datových center. Cílem je, aby ani v případě výpadku proudu nedošlo k nežádoucímu otevření.

Jak se dostat z bytového domu?

V případě vstupních dveří do bytových domů, ať už jde o starší panelák, nebo novostavbu, je hlavní prioritou bezpečnost a možnost úniku. To znamená, že drtivá většina takových dveří by měla být navržena tak, aby v případě nouze, včetně výpadku proudu, umožnila bezproblémový průchod.

Proto se u vchodových dveří do společných prostor bytových domů setkáváme především s těmito typy řešení:

Samozamykací zámky s funkcí proti panice

Tyto zámky se po zavření dveří automaticky zamknou. Z vnitřní strany domu je vždy možné dveře jednoduše otevřít stisknutím kliky nebo panikové hrazdy. Tato funkce pro případ vypuknutí paniky je vyžadována požárními a bezpečnostními předpisy. Zajišťuje možnost opuštění domu v případě nebezpečí, a to i když je vypnutý proud a elektronika nefunguje.

Tyto dveře se běžně otevírají klíčem, čipem nebo kartou, ale při výpadku proudu čtečka čipů a karet nefunguje, takže zvenku se dveře otevřou pouze mechanickým klíčem.

Elektrické otvírače s mechanickým zámkem

U starších panelových domů se často setkáte s klasickým mechanickým zámkem, například na dozický nebo FAB klíč, doplněným o elektrický otvírač, kterému se lidově říká bzučák.

Samotný elektrický otvírač je často fail-secure, což znamená, že potřebuje proud k tomu, aby se odemkl. Když proud vypadne, zůstává zavřený – mechanicky zabraňuje střelce zámku v pohybu. I v takovém případě musí být vždy možné dveře otevřít zevnitř mechanickou západkou a zvenku klíčem.

Elektromagnetické zámky

Někde je možné se setkat i s elektromagnetickými zámky, které drží dveře zavřené pomocí silného magnetu. Tyto zámky jsou ze své podstaty fail-safe – to znamená, že pro své zamčení potřebují neustálý přísun elektřiny. Při výpadku proudu se tedy automaticky odemknou.

Elektromagnetické zámky jsou ideální pro nouzové východy, protože zajišťují volný průchod v případě jakékoli poruchy napájení. V bytových domech se ale nepoužívají tak často jako primární vchodové zámky, pokud není zajištěno adekvátní zabezpečení proti nežádoucímu vstupu v době výpadku.

Záložní napájení

Nezapomeňte, že moderní čipové systémy a elektrické zámky v bytových domech jsou často připojeny na záložní zdroje energie (baterie, UPS). Ty zajišťují, že systém, včetně čtečky čipů, může fungovat ještě po určitou dobu, často desítky minut až několik hodin, po výpadku hlavního proudu.

Paneláky a bytové domy musí splňovat přísné bezpečnostní normy. I když se typy zámků liší, požadavek na bezpečný únik z budovy a možnost vstupu oprávněných osob s klíčem je vždy prioritou, a to i v případě výpadku proudu.