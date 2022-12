Česko řeší výpadky léků, k problému se vyjádří ministr zdravotnictví Válek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kromě Válka vystoupí na tiskové konferenci také jeho náměstek Jakub Dvořáček a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

S výpadkem léků se Česko potýká již několik týdnů, podobně na tom jsou i další země. Nedostatek se týká třeba různých typů antibiotik, do středy nebyly k dostání ani dětské sirupy, které však nyní již distributoři dostali a v samotných lékárnách by měly být nejpozději v pátek.

V připomínkovém řízení je nyní novela zákona o léčivech, která by měla dát distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu. Do Sněmovny by se podle Válka mohla dostat za několik měsíců, platit by pak mohla nejdříve od roku 2024.